Le spiagge e le calette più belle di Alghero

Quali sono le spiagge più belle di Alghero?

Lido San Giovanni

Spiaggia di Maria Pia

Riservato Beach Bar

Spiaggia delle Bombarde

Spiaggia di Punta Negra

Spiaggia di Mugoni

Cala Dragunara

Spiaggia di Torre del Porticciolo

Cala Bona

Cala Burantinu

Spiaggia della Speranza (Pòglina).

Visitare leè un piacere che chiunque trascorra le vacanze indovrebbe concedersi. Siamo sulla costa occidentale dell’isola, nel capoluogo della cosiddetta, una sorta di “cittadina spagnola in terra sarda”, viste le evidenti impronte prettamente catalane che ancora conserva.Le spiagge di Alghero scivolano placide verso il cristallino, con dune di sabbia dorata accarezzate dalla brezza e ginepri vecchi di secoli che le contornano, scrutando il mare. Beh, dovremmo avervi convinti, o almeno un po' incuriositi. Se volete saperne di più, scopriamo insieme quali sono, considerando sia quelle cittadine, sia quelle negli immediati dintorni.Suggestiva, mozzafiato ed incredibilmente vicina al centro città (la si raggiunge a piedi!), la spiaggia delsi estende per circa tre chilometri ed è ampia quanto basta perché, anche in estate, non si venga sommersi dalla folla.Con la sua distesa di sabbia di un bianco purissimo, soffice al tatto come borotalco, la spiaggia digrada dolcemente nel mare color turchese. I fondali bassi e il parco giochi vicinissimo alla riva, poi, la rendono una scelta azzeccata anche per le famiglie con bimbi piccoli. Per i più grandi che possono avventurarsi al largo, poi, le meraviglie sottomarine da ammirare sono davvero moltissime. Parte della spiaggia è comodamente attrezzata, mentre un’altra zona è stata lasciata libera, permettendo così a tutti di scegliere la propria tipologia di relax a bordo mare. Per raggiungerla, si può fare una piacevole passeggiata lungo il percorso Busquet, oppure si può arrivare in auto, visto che nei pressi della passeggiata si trova un ampio e comodo parcheggio.: il Lido è la scelta perfetta anche per i turisti diversamente abili, visto che vi si accede molto facilmente (ed è attrezzato alla perfezione).Proseguendo oltre il Lido di San Giovanni ci si trova sull’attigua, altrettanto bella e adornata, qua e là, da ginepri.La vera forza di questo arenile, però, è data dalla folta e rigogliosa pineta che le regala un’ombra naturale, utilissima d’estate, quando le temperature si fanno molto calde. La sua sabbia, non meno abbagliante di quella del Lido e altrettanto fine, accompagna i bagnanti verso il mare cristallino. Dotata di stabilimenti balneari in cui affittare sdraio e ombrelloni, naturalmente protetta dal vento di Maestrale e con un fondale che digrada dolcemente, la spiaggia di Maria Pia è particolarmente indicata per le famiglie con bimbi anche molto piccoli.Vicina alla città, la si può raggiungere a piedi (un’ora di camminata circa dal centro storico di Alghero) o in bici, essendo servita da una pratica pista ciclabile. Per i meno sportivi, infine, nei pressi della spiaggia si trova anche un parcheggio, ma è raggiunta anche con autobus cittadini, che lasciano poco distante dall’ingresso.: nonostante la vicinanza alla città, la spiaggia di Maria Pia è ancora un paradiso selvaggio, in cui la natura la fa da padrona.Unico nel suo genere (nonché esclusivo stabilimento balneare in centro città), questo lido permette non solo un tuffo in acque paradisiache, ma gode anche di un panorama eccezionale sui bastioni di Alghero.Pur non essendo una vera e propria spiaggia (quanto piuttosto una piattaforma in legno appoggiata su scogli e rocce), è comunque degna di menzione sia per l’originalità della location, con vista sule sul, sia per i molti servizi offerti alla clientela: dal bar al ristorante, dal servizio pizzeria alle serate musicali al calar del sole. Per queste sue particolarità, il Riservato Beach Bar è indicato per coppie, gruppi di amici e famiglie con bambini oltre i 10 anni. Raggiungibile comodamente a piedi, nei suoi pressi si trova tuttavia anche un ampio parcheggio.: tuffarsi nelle acque color smeraldo della Sardegna e ammirare, dal mare, i bastioni di Alghero è un’esperienza unica.Gioiello di inestimabile bellezza, questa spiaggia è una delle più conosciute della Sardegna e dista circa 10 km da Alghero, nei pressi del comune diQuasi mille metri caratterizzati da mare cristallino, vegetazione tipicamente mediterranea e, a contorno, rocce vulcaniche color ocra. La sabbia impalpabile come seta, il mare dai cangianti colori che virano dall’azzurro al verde smeraldo e un fondale che si alza molto rapidamente la rendono una scelta perfetta per chi, nell’acqua, trova uno dei suoi elementi naturali.Alle sue spalle, poi, in perfetto contrasto col colore del mare, si trovano un boschetto di pini marittimi, arbusti tipici della macchia mediterranea e persino degli eucalipti. Ciò non deve stupire perché la Spiaggia delle Bombarde si trova inserita in un importante contesto naturale: il. Nelle sue vicinanze, per chi ama avventurarsi alla scoperta del territorio, spuntano anche cale e calette riparate e meno frequentate come, per esempio, la. A Le Bombarde si trovano stabilimenti balneari, bar, ristoranti e, vicinissimo alla spiaggia, sorge anche un comodo parcheggio.: piacerà sia agli sportivi, che da qui potranno partire per sessioni di windsurf e immersioni, sia agli “intellettuali”, vista la sua vicinanza al complesso nuragico di Palmavera.: imboccare la SS 127, superare la frazione di Fertilia fino a incrociare il cartello “Spiaggia delle Bombarde”.Sempre rimanendo nella zona di Fertilia ci si imbatte nella deliziosa spiaggia di Punta Negra, inserita all’interno di una piccola baia.Qui, tra sabbia, rocce e scogli, ognuno troverà spunti perfetti per bagni tranquilli o tuffi spericolati. Grazie alla naturale protezione nei confronti del vento, ai fondali bassi e a una piccola pineta alle sue spalle, questa spiaggia è particolarmente indicata per famiglie con bambini e adolescenti. In loco, poi, è possibile affittare sdraio e ombrelloni, per giornate a pelo d’acqua senza pensieri. In più, poco distante dalla spiaggia si trova un ampio parcheggio.: a Punta Negra l’azzurro-verde del mare crea un contrasto di rara bellezza con il color mattone degli scogli.: seguendo il lungomare di Alghero, in direzione Fertilia, si supera un ponte in prossimità di un piccolo porto. Procedere sempre dritti sulla SS 127, girare a sinistra su Via Parenzo e, da qui, tenere la destra in direzione dei parcheggi.Sempre all’interno del, nell’omonima baia, troviamo la spiaggia di Mugoni.Dai colori e dall’atmosfera paradisiaca, questo lido si snoda per circa due chilometri ed è caratterizzata da sabbia multicolore, che vira dall’ocra all’arancio. Protetta dall’entroterra da un bosco frondoso composto da pini ed eucalipti, le sue acque, pressoché sempre placide, sfociano nell’area marina di Capo Caccia. Amatissima (e molto famosa), offre stabilimenti balneari, servizi di noleggio barche, ristoranti e aree ristoro. Poco lontano dalla spiaggia, poi, si trova anche un parcheggio. Scelta soprattutto da fan del windsurf e degli sport acquatici, ma anche da famiglie con bambini, la Spiaggia di Mugoni è attrezzata anche per accogliere persone con diverse abilità.