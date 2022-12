Il Capodanno ad Alghero: Cap d'Any de l'Alguer

Informazioni, date e orari del Cap d'Any de l'Alguer

Il ricco programma delprende vitaper animare la città fino. Il capodanno più famoso dellasi arricchisce di anno in anno diin grado di attirare una platea di turisti non solo italiani ma anche internazionali. La città diha inaugurato la tradizione nel lontano 1995 introducendo per la prima volta nell'isola una nuova modalità per festeggiare il Capodanno attirando tutti all'aperto, nelle piazze. Ora quella novità si è consolidata fino a divenire irrinunciabile.Dopo due anni di restrizioni, finalmente si torna a fare sul serio. Inc'è davvero di tutto ( qui il pdf ): si spazia dalnel centro storico con animazioni, giochi e la Casa di Babbo Natale fino alle mostre, gli spettacoli e i concerti.Proprio la musica è la protagonista con grandi nomi: il 18 dicembre tocca all'(Piazzale Lo Quarter, ore 18:30), mentre il 22-23 dicembre doppio appuntamento conal Teatro Civico (ore 21), dove il 29 dicembre si esibisce anche la(tributo a Gaber e Jannacci, ore 21).In vista del, il 30 dicembre in Piazzale della Pace concerto gratuito di(ore 21:30), mentre l'appuntamento clou è la sera delcon(Piazzale della Pace, ore 00:10, gratuito). Prima di lui (dalle ore 22:30, in attesa della mezzanotte), c'è il doppio spettacolo, con la partecipazione di Andrea Paris.Cap d'Any de l'Alguervarie location ad Alghero (Sardegna).dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.eventi a pagamento e gratuiti.: maggiori informazioni sul sito ufficiale l'Aeroporto Fertilia "Riviera del Corallo" si trova a circa 10 km dal centro della città. E' possibile raggiungere il centro tramite bus o taxi.