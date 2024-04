La Sagra della Fragola ad Alghero

Programma

Informazioni utili per partecipare alla Sagra della Fragola

Torna laadcon due giornate di festa che si preannunciano come al solito divertenti: l’appuntamento è per il, frazione di Alghero, dove il Comitato di Borgata di Sa Segada – Tanca Farrà organizza ladi questa gustosa sagra.Siamo nella subregione della, a pochi passi dalla cosiddetta, dove la Sagra della Fragola accoglie espositori provenienti da tutta la: ci sono gli stand dei produttori dilocali, ma anche musica, animazione per tutti e ovviamente le migliori specialità gastronomiche locali e regionali.Ore 12 Apertura manifestazione: stand di manufatti artistici e opere dell’ingegno, mostre, mezzi agricoli, piccoli animali della fattoria.Ore 13 Apertura stand gastronomici.Ore 15:30 Sport: esibizioni sportive a cura delle associazioni sportive locali.Ore 15:30 Intrattenimento per bambini.Ore 17 Sfilata per bambini/e e ragazzi/e.Ore 17:30 Raduno automobilistico a cura del gruppo Friday Car Meet.Ore 19 Musica con Blaster DJ.Ore 21 Queen in Rock live. A seguire, Blaster DJ.Ore 10 Apertura manifestazione: stand di manufatti artistici e opere dell’ingegno, mostre, mezzi agricoli, piccoli animali della fattoria.Ore 11 Inaugurazione sagra alla presenza delle autorità civili e religiose. Arrivo in piazza delle Fiat 500 d'epoca.Ore 11:30 Battesimo della sella.Ore 13 Apertura stand gastronomici.Ore 13 Animazione musicale de Lus Amics de la Muralla.Ore 15:30 Giochi della Gioventà a cura dell'ASD Corallo Ruju.Ore 17 Dolce sorpresa a cura del Comitato di Borgata.Ore 18 Esibizione delle scuole di ballo "Ballare Tre Danze" e "Shall We Dance".Ore 19 I Tremendi live.Ore 21 Musica con Blaster DJ.Ore 23 Saluti.In entrambe le giornate saranno presenti le giostre per i bambini.Sagra della FragolaSa Segada, fraz. di Alghero (Sassari).4-5 maggio 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comitato Sa Segada.la frazione Sa Segada si trova nei pressi dell'aeroporto, immediatamente a nord di Alghero. Dalla città (7 km) si raggiunge percorrendo la SP42 dei Due Mari.