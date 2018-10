La Mostra sul Codice Leicester di Leonardo agli Uffizi di Firenze

Il Codice Leicester

Informazioni utili, date, orari e prezzi per visitare la mostra

In occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di, che si svolgeranno in tutto il mondo nel 2019, ecco cheun’dirilievo: ilper il grande pubblico alle Gallerie degli Uffizi dalfino alPrestato alla città dasarà in mostra, insieme a disegni e scritti del grande Leonardo, affinché si prosegua con l’intento di rendere accessibili tematiche scientifiche particolarmente complesse “contestualizzandole in una prospettiva contemporanea”, sottolinea ilLa mostra, Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci. L'Acqua Microscopio della Natura, realizzata dalle Gallerie degli Uffizi e dalcol contributo di Fondazione CR Firenze, è curata dae ha richiesto oltre due anni di preparazione per la realizzazione di un percorso espositivo di grandepossibile anche grazie alladi ultima generazione impiegata nella realizzazione dell’evento.Un’eccezionale opportunità quella da cogliere agli Uffizi, dove attenderà il visitatore una delle opere più importanti del Genio Da Vinci e alla quale ci si potrà avvicinare, attraverso le conoscenze e le sensibilità oggi maturate verso i temi dell'e dell'Bendelrisalenti agli anni tra il 1504 e il 1508, periodo in cui il Maestro fermò annotazioni e disegni legati a una costante e incontenibile. E’ grazie al, uno strumento multimediale sbalorditivo, che il visitatore potràsu schermi

Mostra: Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci. L'Acqua Microscopio della Natura

Dove: Firenze, Gallerie degli Uffizi

Quando: 30 ottobre 2018 - 20 gennaio 2019

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 8:15 alle 18:50

Chiusure: lunedì, 25 dicembre e primo gennaio

Prezzo: il 30 e il 31 ottobre intero 20 euro, ridotto 10 euro, dal 1 novembre intero 12 euro, ridotto 6 euro



Sito ufficiale : Codice Leicester agli Uffizi

Calendario delle aperture

Ottobre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

