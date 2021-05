Il Mercatino dell'Antiquariato a Lucca

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

Maggio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Tra i tanti eventi che infittiscono il calendario dice n’è uno costantemente in auge, il: si tratta di un appuntamento fisso della, ricco e partecipato, sicuramente da annoverare tra iIl mercatino dell'antiquartiato è ripreso regolarmente dopo la sosta a causa dell'emergenza sanitaria a maggio 2021.Sono oltre 230 glidi questa manifestazione che dispongono le proprieper tutto il, riempiendo arterie e punti cardine del nucleo urbano come via del Battistero, Piazza San Martino, Piazza Antelminelli, Piazza San Giovanni, Piazza San Giusto e Piazza Bernardini.L’offerta è estremamente ampia e per tale ragione fiumane di gente si riversano per le strade con l’obiettivo di acquistare qualche curioso oggetto, magari di celato valore. Monili, suppellettili, mobili, vecchi giocattoli, strumenti da lavoro: c’è davvero di tutto e l’attesa per ilnon delude mai, essendo peraltro diventato un tratto caratteristico della bella città simbolo dellaL'evento, nato ufficialmente nel 1970, presenta in realtà origini ben più antiche che richiamano il, l’epoca in cui i nobili erano soliti cercare pezzi rari e autentici per poterli ostentare all’interno delle proprie dimore. Oggi il Mercatino dell'Antiquariato a Lucca, frequentatissimo, ha assunto un carattere informale e popolare, in cui l’aria che si respira è quella della perenne grande occasione, reiterata ma sempre rinnovata e calorosa, ammantata da un clima di semplicità e speciale gusto per l’antico e il pittoresco.Mercato Antiquario Lucchese - Mercatino dell'Antiquariato a Luccavia del Battistero, Piazza Antelminelli, Piazza San Martino, Piazza San Giusto, Piazza San Giovanni e Piazza Bernardini, Lucca.ogni terza domenica del mese e il sabato che la precede.15 e 16 maggio;19 e 20 giugno;17 e 18 luglio;14 e 15 agosto;18 e 19 settembre;16 e 17 ottobre;20 e 21 novembre;18 e 19 dicembre.tutto il giorno.ingresso libero.sito ufficiale del Comune di Lucca – Mercati e Commercio su Aree Pubbliche, telefono 0583 442383.nei giorni del mercato è caldamente consigliato il treno per poter arrivare a Lucca: la stazione ferroviaria è ubicata poco fuori le mura in Piazza Ricasoli nei pressi di Porta San Pietro. Da qui il centro storico si può raggiungere a piedi in pochi minuti.