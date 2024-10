Lucca Comics and Games: il programma della fiera del fumetto e non solo

Informazioni, date, orari e prezzi del Lucca Comics

Calendario delle aperture

Ottobre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

è la principale manifestazione europea dedicata al fumetto, al cinema d’animazione e all’illustrazione. Un’edizione di cinque giorni,, che anima il centro storico dicon tantissime sorprese. Una kermesse dedicata tutta agli: di carta dei fumetti e dei romanzi fantasy, di pixel dei videogiochi, di celluloide dei film e delle serie tv.Quest'anno, in occasione del centenario pucciniano, il festival si trasforma in una vera e propria opera, ispirata sia all'immortale capolavoro di Giacomo Puccini, sia al concetto della teoria del caos:Il ricchissimo(consultabile qui ) è praticamente infinito e prevede come sempre tantissimi ospiti e superospiti in arrivo da tutto il pianeta. Ma non è tutto, perchè la manifestazione include anche:LE MOSTRE - dal 19 ottobre al 3 novembre 2024.I CAMPFIRE - dal 19 ottobre al 3 novembre 2024 ."AMANO CORPUS ANIMAE", la mostra di Yoshitaka Amano a Milano - dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 presso la Fabbrica del Vapore.Ricordiamo infine che ladel Lucca Comics & Games è diLucca Comics & Gamescentro storico di Lucca (Toscana).dal 30 ottobre al 3 novembre 2024.festival Internazionale del fumetto, del cinema d’animazione, dell’illustrazione e del gioco.aperto tutti i giorni ore 9-19. Sono previsti anche eventi serali, oltre l'orario di chiusura della fiera.Mercoledì 30 ottobre: 23 € + prevendita + commissione, tot. 26 €Giovedì 31 ottobre: 26 € + prevendita + commissione, tot. 29 €.Venerdì 1 novembre: 30 € + prevendita + commissione, tot. 33 €.Sabato 2 novembre: 30 € + prevendita + commissione, tot. 33 €.Domenica 3 novembre: 28 € + prevendita + commissione, tot. 31 €.Tetto massimo di 80.000 biglietti giornalieri.Sono disponibili abbonamenti per più giornate (da 2 a 5 giorni), comitive e altre tipologie.maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale la città è collegata ada autobus di linea e da treni che in occasione del festival intensificano le corse.Foto: © acca-67