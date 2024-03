VerdeMura, la mostra mercato del giardinaggio a Lucca

Informazioni, date, orari e prezzi di VerdeMura

è la, la cui 15° edizione si svolge a Lucca nel weekend del. La location è delle più suggestive,, dove si danno appuntamento oltre 170 espositori italiani e stranieri: ci sono vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto, ma anche prodotti artigianali di eccellenza, prodotti tipici e di gastronomia, in un’edizione dedicata al tulipano.Per l’occasione, infatti, si può ammirare una collezione di varietà storiche dilungo un’ideale linea temporale che conduce dalle specie botaniche al mitico Semper Augustus, il bulbo più costoso e desiderato della storia, fino alle selezioni più moderne. Sono in calendario incontri a tema, piante da acquistare e uno speciale allestimento a tema tulipano.È previsto anche uno speciale, che nel sotterraneo del baluardo San Regolo è protagonista di una delle più grandi esposizioni mai realizzate con centinaia di fiori recisi “Fior di Camellia 24”, provenienti dalle ville, dai vivai e dalle collezioni del territorio e non solo., presidente della International Camellia Society, che sabato 6 aprile (ore 17) presenta il volume “Splendid Sasanquas, an international ornament”.Per quanto riguarda gli, alla mostra mercato portano il meglio della propria produzione didi ogni tipo: rose, lamponi, bulbi, arbusti tropicali, specie e ibridi originari delle zone asiatiche, succulente, rododendri, camelie, piante da frutto, e chi più ne ha, più ne metta.In programma ci sono anchee incontri con gli. Fra i tanti segnaliamouna vera autorità per gli amanti delle orchidee, oltre che collezionista e autore di monografie su alcuni generi di orchidee tropicali, e “Il Maestro Giardiniere”, conosciuto dal grande pubblico per le numerose trasmissioni televisive in cui è ospite, la sua attività divulgativa e la presenza sulla rivista “Gardenia”. Fra gli ospiti amici di VerdeMura segnaliamo anche il blogger del verde, il conoscitore di erbe– conosciuto per le sue rubriche televisive dedicate alla riscoperta delle piante spontanee – ed, esperta di “foraging”, ovvero l’utilizzo di fiori e bacche selvatiche edibili.VerdeMura, mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria apertamura urbane, Baluardo San Regolo, Baluardo la Libertà e Orto Botanico di Lucca.5-6-7 aprile 2024.- biglietto intero giornaliero 10 €;- biglietto ridotto giornaliero 8 € (over 65 anni, accompagnatori disabili e adulti che accompagnano un minore);- biglietto gratuito per i minori fino a 14 anni non compiuti;- abbonamento 2 giuorni 14 €;- abbonamento 3 giorni 17 € (in loco) e 16,90 € (online);- combo: acquistando il biglietto di ingresso di Lucca Collezionando (23-24 marzo) o VerdeMura, si può visitare anche l’altra manifestazione con solo 4 euro;- con il biglietto di VerdeMura si accede liberamente anche all’Orto Botanico di Lucca.Venerdì 5 aprile 2024 ore 10-19:30.Sabato 6 aprile 2024 ore 9-19:30..Domenica 7 aprile 2024 ore 9-19:30.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficale e sulla pagina Facebook di VerdeMura.dall’autostrada A11 Firenze-Mare o Lucca-Viareggio, uscita a Lucca Est.