Il Desco a Lucca

Informazioni utili, date e orari per visitare la mostra mercato

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

In un mondo che evolve e diventa sempre più virtualmente social, ilcontinua a rivestire la sua brillante veste conviviale favorendo incontri e scambi; ne è un esempio, la mostra mercato di tipicità che nei weekend dele del, torna per la quindicesima volta a Lucca nelle sale del Real Collegio.Ad accogliere i visitatori sarannoai quali si affiancano altri produttori provenienti un po' da ogni parte sulla mappa dell'Italia del gusto. Il viaggio fra il Nord ed il Sud dello Stivale comprende ladi Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Molise, Sicilia e Sardegna. Dalla pasta, alla birra, dai cereali ai dolci, dai formaggi alle spezie passando da sughi, miele, caffè e liquori: uncon uno sguardo privilegiato sul riuso, attraverso consumi sempre più limitati di bicchieri e posate di plastica.Gli appuntamenti in programma sono tanti, a partire dalla IV edizione dellaprovenienti da tutta la Toscana (sabato 30 novembre) fino agli eventi dedicati ale al. A fare da padrone, nella parentesi dedicata al passato, sarà la cucina dei Convivium dell'antica Roma di cui, il 1° dicembre, saranno offerti alcuni assaggi in occasione della mostra dei reperti scoperti e ricollocati nel sito archeologico Domus Romana di Lucca "Casa del Fanciullo sul Delfino" e quella del Medioevo, alla scoperta non solo del cibo dei pellegrini ma anche dei modi con i quali veniva conservato durante i lunghi viaggi all'interno delle bisacce.Il rapporto fra cibo e salute sarà indagato attraversofocalizzati sull'importanza di una corretta alimentazione per prevenire disturbi e malattie e godere dei benefici apportati dagli alimenti alle naturali funzioni dell'organismo e del corpo come sonno, crescita e umore. Una parentesi tutta al femminile è legata algara che per il terzo anno consecutivo metterà a confronto 10 barlady toscane le cui creazioni, realizzate esclusivamente con alcolici locali, saranno giudicate anche da 5 barlady londinesi, protagoniste, sabato 30, dellache le occuperà in altrettanti locali del centro storico.La città natale di Puccini offrirà a latere della manifestazione tanti altri eventi fra concerti, mostre e avvenimenti gastronomici organizzati in parallelo a Desco. Ne fanno parte la Festa del Cioccolato (30 novembre-1 dicembre), Prim'olio primo vino (7 e 8 dicembre) e Il Piccolo Regno di Babbo Natale (30 novembre - 8 dicembre).DescoReal Collegio, Piazza del Collegio 1, centro storico di Lucca29, 30 novembre e 1 dicembre | 6, 7 e 8 dicembre 2019venerdì dalle 12:00 alle 20:00 - il sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00, orario continuato. Il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione: www.ildesco.eu ingresso gratuitomostra mercatoil Real Collegio si trova nel centro storico di Lucca nei pressi di Porta Santa Maria. Qui trovate un comedo parcheggio a poca distanza dalla vostra destinazione (Parcheggi METRO).