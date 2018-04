La Sagra del Carciofo nostrano a Filetto di Senigallia

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

, la frazione di Senigallia in cui si svolge la– quest’anno– il mare si intravvede da lontano: la piccola frazione è immersa nel verde delle colline e il carciofo da queste parti è regina dei campi, alimento rigorosamente a chilometro zero e, in primavera, il principe della tavola.La Sagra del Carciofo Nostrano, nata come festa rionale promossa dall’Acli locale, si è connotata nel tempo come un’apprezzata kermesse gastronomica, in cui per un intero weekend, dal venerdì sera alla domenica, si succedono ai fornelli squadre di cuochi volontari di Filetto e del borgo con cui confina,, impegnati a proporre consolidate ricette contadine. Oggi è ormai divenuta una delle più importanti sagre del carciofo in Italia Il menu stuzzica conma anche di(avete mai provato le seppie ai carciofi?), e invita persino a spericolate escursioni tra i dolci, per chi vorrà sperimentare laIl clou della sagra del carciofo nostrano è il pranzo della domenica a mezzogiorno, un classico rito nell’entroterra delle Marche , terra di sagre, con la formula del menu degustazione (per il quale occorre prenotarsi).Per chi si accomoda al circolo, il contorno è quello socializzante fatto di buona musica e giochi tradizionali; ma si può anche optare per la versione: da gustare magari nel rilassante scenario della prima collina marchigiana o – se il clima è propizio – sulle spiagge dell’Adriatico che in questo periodo si risvegliano preparando l’estate.Sagra del Carciofo Nostrano.Filetto di Senigallia (Ancona).dall'11 al 13 maggio 2018.sagra enogastronomica.venerdì e sabato apertura stand gastronomici alle 19;domenica pranzo solo su prenotazione e asporto solo su ordinazione dalle 12:30;apertura stand gastronomici alle 18:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale : Filetto di Senigallia si trova 12 km nell’entroterra di Senigallia (in auto, dall’A14, uscita Senigallia, si imbocca la provinciale 360). Dalla stazione FS di Senigallia, taxi o bus (una corsa al giorno) per Filetto.