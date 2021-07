La Fiera di Sant'Agostino a Senigallia

Informazioni utili per partecipare alla fiera

È la storicadi, che nel passato contribuì - con la sua vocazione mercantile - a far conoscere questa bella città in buona parte del mondo.Ogni anno, alla fine di agosto (), si rivivono gli antichi fasti, regalando ai visitatori imperdibili eventi, suoni e suggestioni d’altri tempi.La Fiera di Senigallia risale al, ma raggiunse il massimo sviluppo nel XVIII secolo ‘grazie’ alla decadenza die diLa città impose subito la sua vocazione prettamentecostruendosi il successo anche in virtù di una fiera che riusciva a radunare moltissimi partecipanti, grazie al periodo di svolgimento estivo - con le comunicazioni via mare nel momento clou - e una, che consentiva ai commercianti di far affari velocemente.La fiera era così importante che la maggior parte dei Consolati Esteri (come Austria, Danimarca, Prussia, Svezia, Belgio, Francia, Inghilterra, Turchia ) non mancavano mai di presenziare. Come nei moderni stand, ai commercianti forestieri venivano dati in affitto spazi e botteghe. Ancora oggi nel rione del Porto vi sono molte vie che riprendono i nomi di quei luoghi lontani da cui giungevano i mercanti… Siria, Corfù, Smirne, Rodi.Così, da allora, si rinnova puntualmente: più dianimano tutta la zona del centro, di cui una parte importante, da oltre due decenni è dedicata al, con prodotti alimentari, di cosmesi alternativa, tessuti e libri, mentre la tradizione delle valli marchigiane del Misa, del Nevola e dell'Esino viene rappresentata nell’area del tipico doc: vini, olii, formaggi e numerose altre specialità.Al momento non sono ancora noti i dettagli dell'edizione 2021, che dovrà svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza sanitaria.Ricordiamo inoltre che in concomitanza con la Fiera di Sant'Agostino si svolge solitamente anche la, giunta alla XXX edizione, di cui nei prossimi giorni saranno svelate le date.556° Fiera di Sant’AgostinoCentro storico e lungomare, Senigallia (Ancona).dal 27 al 30 agosto 2021maggiori informazioni sul sito del Turismo di Senigallia Senigallia si raggiunge facilmente da nord e sud con l'automobile, percorrendo l'autostrada A14 e uscita apposita, oppure per chi arriva dal versante tirrenico si può utilizzare la superstrada che arriva a Fano o quella che congiunge Fabriano con Ancona Nord.Senigallia è anche dotata di stazione ferroviaria sulla linea Bologna-Lecce.