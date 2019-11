Summer Jamboree, a Senigallia

Informazioni utili per partecipare al Summer Jamboree

Un tuffo nelle, quando imperavano i juke box e il movimento pelvico di Elvis Presley infiammava le masse.Erano gli anni delle grandi bellezze del cinema, dalla bionda Marilyn all'affascinante Liz, ma anche dell'umorismo amaro di Chaplin e della suspance di Hitchcock. A definire il sapore di quei giorni però era soprattutto la musica.È alla musica che va il tributo del, festival internazionale di musica e cultura dell'America anni '40 e '50 che si svolge ogni anno a, in provincia diIn ambito europeo è stato definito comee a livello internazionale ha scalato la classifica fino a occupare il secondo gradino del podio.Il suo esordio è datato 2000, anno quasi profetico. Dall'unica giornata prevista al taglio del nastro, il festival ora propone un ricco cartellone di eventi che si sviluppa su oltre dieci giorni.Musicisti provenienti da Oltreoceano aderiscono ogni anno al Summer Jamboree - letteralmente "baldoria estiva" - che propone, a fianco alle iniziative principali, mercatini vintage, dance camp e sfilate di auto d'epoca. Il pubblico è chiamato a partecipare vestendosi in tema con gonne a ruota, rossetti hot e tanta brillantina.Ad organizzarlo è l'associazione culturale Summer Jamboree.Ladell'evento si svolge(il 29-30 luglio e l'1 agosto sono giorni di pre-festival) e propone come di consueto anche tantiI palcoscenici saranno allestiti nel cuore della città, dal main stage delal palco dei Giardini della Rocca Roveresca, passando per Piazza Garibaldi.Non sono ancora stati svelati i nomi degli artisti per la nuova edizione, che nel 2019 aveva visto protagonisti i mitici(la loro hit degli anni '80 attaccava così: "Para bailar La Bamba...", vi dice niente?) direttamente da Los Angeles, il mercatino vintage al Rockin' Village, il park di auto americane e tante altre novità.Saranno presenti anche alcuni tra i migliori insegnanti al mondo di rock'n'roll, boogie woogie, jive, ecc..., che lavoreranno aldall'1 all'8 agosto 2020, dove ci si potrà iscrivere ai corsi di ballo come beginner o intermediate-advanced.Il programma include anche servizi come punti di ristoro e parrucchieri old style.Summer JamboreeSenigallia (Ancona).dal 29 luglio al 9 agosto 2020.29-30 luglio e 1 agosto giornate di pre Festival.Il programma completo dell'evento con tutti i concerti, i party, i workshop e molto altro si può consultare sul sito ufficiale ingresso gratuito al festival. Alcuni singoli eventi sono a pagamento.festival musicale.raggiungere il festival è molto facile in auto. L'uscita di Senigallia si trova lungo l'A14.Per chi si muove in treno; la stazione sorge sulla linea Bologna-Ancona.Esistono diversi servizi di bus navetta per alcune giornate in particolare, con collegamenti da e per i parcheggi scambiatori di Villa Torlonia, Strada Statale Adriatica Sud, parcheggio uscita autostradale Senigallia e parcheggio Centro Commerciale Ipersimply. Per i dettagli e le giornate in cui si effettua il servizio conviene controllare il sito ufficiale.Chi viaggia in aereo può servirsi dell'aeroporto più vicino (Ancona, a circa 25 km di distanza), oppure, a 75 km.