Il Festino di Santa Rosalia a Palermo

Come da tradizione anche quest'anno iltorna nelle strade di Palermo : da, infatti, la tradizione e l'innovazione si incontrano nel capoluogo siciliano per celebrare il 394° Festino di Santa Rosalia.nuovamente Lollo Franco al timone come direttore artistico della kermesse culturale che accompagna i riti religiosi. Innovare senza dimenticare, dunque, accompagnando le celebrazioni religiose e tradizionali per lasantuzzaanche con effetti speciali.Il tema scelto per questa edizione è "Palermo Bambina" ed è inserito nel programma di Palermo Capitale della Cultura 2018.Il programma di eventi, spettacoli, mostre e installazioni cominciain Piazza Petoria con "I giganti di Messina - Mithia e Kronos” e il saluto istituzionale seguito dal ballo dei Giganti e sfilata per i Quattro Canti, che si conclude con il Gran Ballo davanti alla Cattedrale.Le iniziative proseguono fino alin tutto il centro della città.Parallelamente si svolge il, dall'8 al 15 luglio 2018, che ha come fulcro la Cattedrale di Santa Rosalia, ma si sviluppa anche nelle strade del capoluogo siciliano.è il giorno della solennità del ritrovamento delle reliquie di S.Rosalia: alle 19 parte la processione cittadina dell'urna contenente le sacre reliquie di Santa Rosalia, e la festa si concluderà alle 22:30 con losul sagrato della Cattedrale Quest'anno la voce narrante del Festino di Santa Rosalia sarà l'attore siciliano394° Festino di Santa Rosaliacentro storico di Palermo.dall'8 al 15 luglio 2018.il programma religioso prevede messe e riti dal mattino fino a sera; il programma culturale prevede iniziative dal pomeriggio fino a sera.maggiori informazioni e programma dettagliato sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.festa religiosa.ingresso gratuito.il Festino di Santa Rosalia si svolge nelle piazze del centro storico di Palermo. Conviene quindi muoversi a piedi per evitare ingorghi e difficoltà nel trovare parcheggio.Per chi viaggia in aereo, l’Aeroporto Internazionale "Falcone e Borsellino" di Palermo-Punta Raisi è ben collegato con il resto d’Italia e con le principali città europee.