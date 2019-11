Il Festival di Morgana a Palermo

Informazioni utili, date e orari per visitare l’evento

si trasforma in un teatro diffuso grazie al, evento che coinvolge tanti luoghi della città siciliana grazie alla migliore tradizione dell’. Giunta ormai alla sua 44° edizione, la manifestazione ha il suo centro ideale nel Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino , dove si alternano le migliori compagnie italiane e straniere, e si sposta poi anche in altri spazi della città, dall’Oratorio di San Lorenzo al Teatro Carlo Magno.Nell’arco di due weekend,si alternano danno vita a satire politiche, personificando prodi paladini o rievocando il fascino di Shakespeare grazie alle performance di dieci compagnie e artisti provenienti un po’ da tutta Europa: dallo spagnolocon la trilogia Mi gran obra, alla francesecon la sua OperettaAlzheimer. Nutrita la rappresentanza italiana, non solo quella siciliana con la compagnia, laentrambe di Palermo e la compagniadi Catania , ma anche per la presenza della compagniada Castellammare di Stabia da Roma da Trento , e molti altri ospiti.Oltre alle rappresentazioni dei pupi, il programma del Festival si arricchisce grazie alla mostra, dedicata ai disegni di Enzo Patti (venerdì 8 novembre alle 19), la presentazione delcon Didier Plassard e Rosario Perricone, direttore del Museo Internazionale delle Marionette (venerdì 15 alle 17), e la presentazione del librodi Ramona Parenzan (sabato 16 alle 16.30).Il Festival di Morgana è organizzato dall’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari.: Festival di Morgana: Museo delle marionette Antonio Pasqualino, Teatro Garibaldi, ex Chiesa sconsacrata di San Mattia Apostolo dei Crociferi, Teatro Carlo Magno, Oratorio San Lorenzo, Palermo : dall’8 al 10 e dal 15 al 17 novembre 2019: non disponibili: ingresso libero fino a esaurimento posti. L’ingresso è consentito a partire un’ora prima dell’inizio dello spettacolo: festival culturale: sul sito ufficiale della manifestazione e del Museo delle marionette : la città è servita dalla E90 e dalla statale 113Scopri tutti gli