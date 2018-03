La visita al Museo delle Marionette di Palermo

La visita al museo

Informazioni utili per visitare il Museo delle Marionette

Sono state uno dei, almeno fino alle generazioni che hanno visto la luce negli anni '70. Di cosa parliamo? Ma delleUn pò balocco, un pò opera d'arte, ihanno regalato ai bimbi di tutte le generazioni, ma non solo. Con il fatto di dover costruire, in totale autonomia, una storia che rappresentasse le marionette con cui si stava giocando, i bambini hanno anche avuto la possibilità di, l'intuito, la fantasia. Se anche voi siete appassionati del genere, allora non potrete non visitare il, una delle attrazioni da non perdere a Palermo La Sicilia è, senza alcun dubbio, lae il Museo ne è la prova.Istituito neldall'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, quiIl suo fondatore,, dedicò gran parte della suo tempo libero allo scopo di ridare il giusto lustro ad una forma teatrale che, negli anni Novanta, sembrava ormai destita ad un lento quanto inesorabile declino. L'opera deicome le Crociate, passi dellee altri, non poteva, secondo il Prof. Pasqualino, cadere nel dimenticatoio.Nel Museo, quindi, sono custoditi, sia dal punto di vista culturale che delle tradizioni:provenienti da tutto il mondo: Francia Vietnam , Birmania, Thailandia . Tante sono le iniziative che prendono forma ogni anno al Museo.La più famosa è certamente ilche ospita artisti provenienti da ogni angolo del globo. Un'occasione unica per scambi culturali che mettono a confronto e fondono insieme diverse tradizioni, ma anche per raccogliere nuovi oggetti che vanno così ad arricchire ulteriormente la già amplissima collezione.Inoltre, il Museo propone una ricca produzione di spettacoli dal taglio fresco ed innovativo, valorizzando sempre più un'arte dal sapore antico, eppure anche moderno.E, per gli appassionati di storia, al Museo è possibile visitare l'annessache contiene oltre, interamente dedicati a pupi, marionette, tradizioni popolari, copioni, manoscritti dell'Ottocento, dispense cavalleresche della fine del XIX secolo. Un interessante tuffo nel passato, oltre che uno sguardo sul presente di questa pratica artistica antichissima. Da non perdere, inoltre, lain cui si trova anche la videoteca e la nastroteca.Lepresenti all'interno del Museo sono divise per generi:Sviluppato su, oltre alle sale espositive il Museo dispone anche di unain cui si tengono, a cadenza regolare, gliDurata della visita: prevedete di ritagliarvi almeno tre ore per visitare bene il Museo.Orari di apertura: dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Il Museo è chiuso la domenica e nei giorni festivi.Costo del biglietto d'ingresso: 5 euroPer maggiori informazioni, visitare il sito alla pagina www.museodellemarionette.it Dove si trova e come arrivare: Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino - Piazza Antonio Pasqualino 5 (trav. di Via Butera) a Palermo . Si trova appena sud da porto cittadino, non distante dalla fontana del Cavallo Marino e dalla zona del Foro Italico.