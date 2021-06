Il Festival Spasimo a Palermo

Il programma completo del Festival

Con il titolo di “” e con un cartellone pieno di concerti da giugno a settembre, torna a Palermo il, un'occasione unica per vivere finalmente la musica all'aperto nella cornice magnifica del Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo, nel quartiere della Kalsa, nel cuore storico del Capoluogo siciliano.Sono tanti i nomi che si susseguiranno nella rassegna che quest’anno si aprirà con unadedicata al Maestro, un atto d’amore in musica verso il premio Oscar, autore delle colonne sonore più belle del cinema non soltanto italiano, per accogliere il pubblico che, nonostante le 4 repliche aggiunte a quelle programmate, non riuscì a trovare i biglietti per il successo ottenuto lo scorso anno con ben 4 sold out. L'anteprima si celebrerà sul palco del, venerdì 25 e sabato 26 giugno con un doppio set, ore 20.00 e ore 22.00, Giuseppe Milici, uno dei più apprezzati armonicisti, accompagnato dall’Orchestra Jazz Siciliana, interpreteranno le musiche del grande Maestro, tra le quali “Per un pugno di dollari”, “Mission”, “C’era una volta in America”, “Nuovo cinema Paradiso”, oltre ad altri tre nuovi arrangiamenti, “Came sail away”, “I Know I Loved You” e “My Heart And I” che saranno interpretati da Lucy Garsia. Questi solo alcuni dei brani che risuoneranno nella splendida chiesa della Kalsa.Quindi, come per l'edizione scorsa, la manifestazione di Spasimo parte con una anteprima il 25 giugno per proseguire tutta l'estate, sino al 29 settembre,con all’interno del programma, ancheL’inaugurazione verrà affidata ad una siciliana doc, ad una dei talenti provenienti dalla Scuola di Musica del Brass Group,che vanta importanti collaborazioni come Eros Ramazzottinonchè vincitrice del programma TV “Tale e quale Show” condotto da Carlo Conti.Nel cartellone di Spasimo 2021 sono presenti, artisti di ricerca e talenti siciliani che faranno riecheggiare di musica e suoni lo Spasimo come Dee Dee Bridgwater, Fabrizio Bosso, Gonzalo Rubalcaba, Daria Biancardi, Rita Marcoltulli, Omer Meir Wellber, Lucy Woodward, Ruggero Mascellino, Andrea Griminelli e tanti altri ancora.Anteprima - Real Teatro Santa Ceciliavenerdì 25 giugno, sabato 26 giugno, h. 20:00 e h. 22:00Omaggio a Ennio Morricone – Musiche da OscarGiuseppe Milici, armonicaORCHESTRA JAZZ SICILIANAVenerdì 2 luglio, sabato 3 luglio, h. 20:00 e h. 22:00Non siamo CapaciLidia Schillaci (voc.)ORCHESTRA JAZZ SICILIANAVenerdì 9 luglio, h.20:00 e h. 22:00"Viento y Tiempo"GONZALO RUBALCABA & AYMEE NUVIOLAPreview Sicilia Jazz FestifalSabato 17 luglio, h. 21:30The Lady of JazzDee Dee BridgwaterORCHESTRA JAZZ SICILIANAVenerdì 23 luglio, sabato 24, luglio, h. 20:00 e h. 22:00Dedicated to Aretha FranklinDaria BiancardiORCHESTRA JAZZ SICILIANAGiovedì 29 luglio, h. 21:00Omaggio ad Astor Piazzolla“Astor” – Il Genio che ha cambiato il TangoAmici della MusicaVenerdì 30 luglio, sabato 31 luglio, h. 20:00 e h. 22:00from INCOGNITO to nowTony MomrelleORCHESTRA JAZZ SICILIANAMercoledì 4 agosto, h. 21:00Rita Marcotulli (piano-recital) Amici della MusicaVenerdì 6, sabato 7 agosto, h. 20:00 – 22:00Mille lire al meseThe The Robin GalsPreview Sicilia Jazz FestifalVenerdì 20 agosto, sabato 21 agosto, h. 20:00 – h. 22:00An evening withLucy WoodwardORCHESTRA JAZZ SICILIANAMartedì 24 agosto, h. 21:00Joni in JazzThink As One QUINTETConservatorio A. ScarlattiVenerdì 27 agosto, sabato 28 agosto, h. 20:00 – h. 22:00The Music from James BondGiuseppe Milici, armonicaORCHESTRA JAZZ SICILIANALunedì 30 agosto, h. 21:00Sheer Piano Attack (A Queen Tribute )Gabriele Baldocci, piano recitalAmici della MusicaMercoledì 1 settembre, h. 21:30Presentazione del CD NakeGiuseppe Urso TrioConservatorio A. ScarlattiGiovedì 2 settembre, h. 21:30Omaggio a Ennio Morricone e Nino RotaAndrea Griminelli, flauto; Stefano Nanni, pianoforteAmici della MusicaVenerdì 3 settembre, sabato 4 settembre, h. 20:00 – 22:00WE4Quartetto Fabrizio BossoLunedì 6 settembre, h. 21:30Omer Meir Wellber – Ruggero MascellinoFeaturing, Vito Giordano, flicornoFondazione Teatro MassimoMartedì 7 settembre, h. 21:30Hard Bop QuintetConservatorio A. ScarlattiMercoledì 8 settembre, h. 21:30“Tower of Groove”Fabio Crescente - Orazio Maugeri Small BandConservatorio A. ScarlattiMercoledì 29 settembre, h. 21:30Quintetto di Ottonidell’Orchestra Sinfonica Siciliana 13 - 19 Settembre – Sicilia Jazz FestivalSpasimo 2021Complesso dello Spasimo, via dello Spasimo 10, Palermo biglietteria@teatromassimo.it ; tel. 091 605 35 80 biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it tel. 6072532/533 www.conservatoriopalermo.it ; tel. 091 580921Amici della Musica - www.amicidellamusicapalermo.net info@amicidellamusicapalermo.it ; tel. 091. 637 3743 brasspalermo@gmail.com tel. 334 739 1972Scopri gli altri eventi della Sicilia