I mercatini di Natale a Palermo

Mercatini di Natale a Palermo

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Sono tanti gli appuntamenti a Palermo per festeggiare il Natale. Davvero, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Anche se la tradizione deiarriva dal Nord, per la precisione dalla Germania , anno dopo anno, questo tipo di celebrazione dell'Avvento si è fatto strada conquistando mezza Europa, fino ad arrivare alla sua estremità meridionale, la splendida Sicilia , dunque, significa fiere natalizie, mercatini e bancarelle.Gli artigiani espongono le proprie creazioni, i bambini si divertono sulle giostre e nei Villaggi di Natale, mentre la gente si ferma ad assaggiare le specialità enogastronomiche del territorio, tra un ormai immancabilee una giornata a spasso per le vie del centro sotto le luminarie.Addobbi, idee regalo, dolci e marmellate, ceramiche, alberi di Natale e molto altro in vendita sui banchi, negli chalet di legno o nelle ville che ospitano gli eventi.Quella che proponiamo di seguito è una carrellata delle principali iniziative legate al Natale a Palermo del 2018.Luna park, divertimento, mercatini, arte, cultura e spettacolo.Giotto Park Village, Piazzale Giotto, Palermo.dal 9 novembre 2018 al 6 gennaio 2019.dalle 17 alle 24.ingresso gratuito.Artigianato e specialità natalizie.Piazza Unità d'Italia, Palermo.in attesa delle date per l'edizione 2018.Fiera dell'artigianato di Natale.al Grand Hotel Wagner, Via Riccardo Wagner 2, Palermo.15 e 16 dicembre 2018.dalle 10 alle 20.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Babbo Natale, regali e dolcetti per i bambini.Palazzo Asmundo, via Novelli 3, Palermo.15 e 16 dicembre 2018.dalle 10 alle 20.ingresso gratuito.Mercatino di prodotti artigianali da tutta la Sicilia.via Magliocco, Palermo.dal 6 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.tutti i giorni dalle 10 alle 20;festivi e prefestivi dalle 10 alle 24.ingresso gratuito.Mostra mercato del regalo natalizionei saloni del Club Itaca Villa Adriana, via San Lorenzo 282, Palermo.24 e 25 novembre 2018.24 novembre dalle 16 alle 20;25 novembre dalle 10 alle 20.ingresso gratuito.Maggioti informazioni sula pagina Facebook dedicata.Mercatino dell'artigianato, collezionismo, vintage e uno spazio enogastronomico con prodotti a km zero in un palazzo nobiliare.Palazzo Fatta, Piazza Marina 19, Palermo.domenica 9 dicembre 2018.dalle 10 alle 20.ingresso gratuito.Luna park, mercatini e food village.Viale Regione Siciliana, di fronte al carcere Pagliarelli, Palermo.dal 27 ottobre 2018 al 6 gennaio 2019.dalle 17 alle 23 nei giorni feriali;dalle 16 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.