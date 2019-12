La Cappella Palatina a Palermo

Storia

I mosaici bizantini

Il soffitto a muqarnas

Informazioni utili, orari e prezzo dei biglietti per la visita

, questa suggestivasituatala più antica residenza reale d’Europa, è un vero. Fatta costruire a partire dal 1129e consacrata nel giugno del 1143, la Cappella Palatina èGliche la abbelliscono le hanno fatto anche meritare gli apprezzamenti di Guy de Maupassant che dopo averla vista nel 1885 la definì “la più bella chiesa del mondo, il più sorprendente gioiello sognato dal pensiero umano”.In origine l’edificio sacro si presentava con un differente aspetto esteriore rispetto a quello attuale: l’abside era rivolta verso oriente, come da migliore tradizione bizantina, e la cappella sorgeva in posizione isolata. Oggi invecein realtà:, suddivisa da dieci colonne in tre navate,con pianta quadrata e una cupoletta emisferica; anche le iscrizioni sulle pareti, sia in latino che in greco, suggeriscono il fatto che all’epoca di Ruggero II° il rito religioso venisseInGiovanni II° d’Aragona commissionò idi questa superba opera d’architettura arabo-normanna oltre a farnee, a partire dal 1482, anche le pitture. Quando i viceré di Sicilia scelsero il Palazzo dei Normanni come propria residenza, abbandonando il Palazzo Chiaramonte-Steri, anche la Cappella Palatina fu sottoposta a rifacimenti: nel 1682 fu necessariodanneggiato mentre nella prima metà del 1700 furono realizzatie collocata la, opera di Giovanni Battista Ragusa.Seppur adibita a eventi di minore importanza di quelli ospitati nella cattedrale palermitana, in epoca borbonica la cappella fue nel 1807 dello(figlia di Ferdinando III°). Gravemente, la Palatina è statae riportata all’antico splendore nel 2008che ha donato 3 milioni di euro per finanziare il progetto dell’architetto Guido Meli realizzato da un gruppo di restauratori sotto la direzione di Mario Li Castri.A rendere celebre questo edificio con colonne in marmo cipollino e granito sono soprattutto i, che ne decorano la parte superiore: dipinti musivi che appartengono in parte al(cupole e abside decorate per volere di Ruggero II°, navata centrale e laterali su richiesta di Guglielmo I° e Guglielmo II°)a quello(restauri e nuovi interventi come quelli voluti da Ferdinando III°). Alle pareti della Palatina sono rappresentati, scene raffiguranti, sulla vita di Abramo e laoltre a schiere di(molti ritratti a corpo intero e altri all’interno di medaglioni). Altre decorazioni musive ritraggono in forma allegorica la(funzionante ad acqua) con iscrizioni in greco, latino e arabo; di grande pregio è infine unraffigurato in abiti regali mentre nel nartece si trova il fdove furono battezzati sovrani e componenti dei Borboni.Laospita al suo centro la, nell’atto di benedire, attorniato dagli arcangeli dipinti con lo scettro nella mano destra e il globo crucigero nell’altra. Le otto finestre alla base dell’emisfero illuminano la volta celeste le cui decorazioni sono impreziosite dalle immagini dei profeti, da scritte in greco nelle pergamene e dai quattro evangelisti. Lesono decorate invece con mosaici che raffigurano (fra gli altri) l’apostolo Paolo, la natività di Gesù, l’Annunciazione, la colomba dello Spirito Santo, San Gregorio Magno e San Silvestro Papa (alcune di queste figure sono state aggiunte nel tardo XVIII° secolo e non rispettano dunque i canoni bizantini).Ma a rendere così preziosa la Cappella Palatina sono anche i, opera di maestri di scuola fatimide su modello degli edifici arabi tipici del Maghreb e dell’Egitto. Iscrizioni e immagini rare per la tradizione musulmana (scene di caccia e d’amore, giocatori di scacchi, suonatori…) decorano i cassoni lignei e rappresentano una rarissima eccezione dell’arte islamica in terra di Sicilia. Unica nel suo genere è infatti la(detta muqarnas).Chiamata anche se impropriamente cripta, il complesso di Santa Maria delle Grazie è costituito da una piccola chiesa, dagli ambulacri e dal sacello dove vi era la sepoltura di Guglielmo I° di Sicilia, poi trasferita nella cattedrale di Santa Maria Nuova di Monreale . Tramite due scale si accede alla chiesa del livello superiore e in uno degli ambienti si trova ilche ospita(datati dall’XI° al XVIII° secolo),, urne, ostensori, reliquiari e un sigillo mesopotamico. Non mancanocuciti con sete pregiate e ricami in oro e argento.Per(biglietti e orari di visita) si può contattare laal numero telefonico +39 091 6262833. Indicativamente l’è da lunedì a sabato dalle 9 alle 16.15 (orario continuato) e la domenica e i festivi dalle 8.30 alle 9.40 e dalle 11.15 alle 13.Levanno dai 12€ per l’intero ai 10€ sino ai 2€ per i ridotti.: da lunedì a venerdì alle 8.30 (in italiano); domenica e festivi alle 10 (in latino con canti gregoriani). Accesso consentito ai fedeli non prima di 15 minuti dall’inizio delle celebrazioni.