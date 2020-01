Il Festival dell'Oriente a Milano

Oriente a Milano

Come si esegue un? Come ci si agghinda correttamente con un? Quali dritte per cominciare a fare? Quanti colori (o meglio quanta pazienza) servono per realizzare un? E già che ci siamo, siete sicuri di saper fare unsecondo tradizione?Perfino preparare un buon té potrebbe non essere così scontato: sembra un gesto semplice, eppure c’è anche questa antica arte, tutta orientale, fra i protagonisti delche sta per travolgere, con la sua carica di spiritualità e di colore, Milano.A seguire potrete poi scoprire il Festival dell'Oriente a Bologna a metà febbraio, mentre a marzo fa tappa ae poiL’appuntamento con la magia dell’Oriente è in agendaalla, il vecchio quartiere fieristico di Milano, a sud-ovest del centro città.Per l'occasione l’Asia sbarca a Milano e lo fa in grande: dall’arte alla gastronomia, dalla spiritualità alle tradizioni, passando per la musica.Sono molte le aree tematiche di questo festival dai grandi numeri.Oltre al programma generale ci saranno infatti appuntamenti speciali con la sezione dedicata a Salute e benessere da Oriente a Occidente, allo Yoga, al Sushi Village, corsi di street food orientale, visite guidate e il Festival delle Arti Marziali.All’appello non manca quasi nessuno: oltre 18 Paesi rappresentati, tra cui India Ci sono centinaia di spettacoli ed esibizioni previste da mattina a sera con repliche tutti i giorni, dalle 10:30 alle 22.Nelle pause fra una rappresentazione e l’altra sarà possibile andare al mercato, o meglio ai mercati. Le zone intorno ai palchi si trasformeranno, infatti, in veri e proprio market dell’oriente grazie a una serie di stand in cui perdersi alla scoperta dell’artigianato più sorprendente: stoffe, monili, incensi, elementi di arredo, tappeti, libri, prodotti di erboristeria.E non solo: per degustare le varie specialità dell’Oriente eccopronti a raccontarvi le loro diversità in cucina, dal cavolo fermentato sudcoreano, ai piatti di pesce crudo, alle mille fogge del riso, alle calde zuppe delle terre più fredde.L’Asia si avvicina non solo con le sue lusinghe, ma anche con la sua cultura: fra gli spettacoli più attesi, ecco i contorsionisti, oppure gli enigmi del raffinato, fino alla realizzazione di ikebana e origami. Il tutto rigorosamente live.Per chi volesse approfondire ecco una mostra di abiti tradizionali cinesi, giapponesi e coreani, che rappresenta una delle più grandi collezioni private presenti nel mondo Occidentale.E non è tutto, perché il Festival dell’Oriente significa anche approfondimento: il programma prevede incontri e convegni sui, come ad esempio quella tibetana, massaggi, discipline per il benessere e l’integrazione tra corpo e mente, corsi per imparare l’arte dei tamburi giapponesi, la preparazione dei sushi e l’esecuzione di alcune danze orientali. Il tutto a misura di visitatore occidentale.Laospiterà una fiera dedicata allaMassaggi, terapie olistiche, tisane e infusi, cosmesi, mondo “bio” e discipline naturali: nei vari stand e attraverso i molti workshop organizzati per tutto l’arco della giornata, ci sarà la possibilità di farsi una cultura su omeopatia, fitoterapia, agopuntura, chiropratica ed altre discipline per il benessere del corpo e della mente.Non solo indiano, cinese, indonesiano, ma anche giapponese.Esperti e neofiti potranno avvinarsi alle mille declinazioni dello yoga con sessioni collettive e workshop dimostrativi per salutare il sole e lo spirito in modo sempre diverso, ma ugualmente efficace e meditativo.Simbolo di disciplina, energia, concentrazione ed agilità, le arti marziali orientali si mettono in mostra con il loro carico rituale che unisce meditazione e potenza, un unicum, spesso incomprensibile per il nostro mondo occidentale.Maestri ed atleti si alterneranno sul palco e nelle aree tatami per proporre al pubblico performance ee altre discipline. Non solo esibizioni e dimostrazioni, ma anche dialogo per andare alle radici di queste antichissime arti che raccontano tanto del carattere degli orientali.Fiera Milano City, ingresso in Viale Lodovico Scarampo 2 (Gate 4), Milano.31 gennaio,1-2 febbraio 2020.il festival è aperto dalle 10:30 alle 22:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale biglietto intero 13 euro (dai 10 anni in su);ridotto 8 euro (bambini 5-10 anni e accompagnatori dei disabili).Gratuito solo per i disabili al 100% certificati da foglio verde o certificato ASL.Fiera Milano City dista circa 2 km dal centro città, in direzione ovest oltre il Parco Sempione.Metropolitana: M5 (lilla), fermata Portello.M1 (rossa), fermata Lotto o Amendola.