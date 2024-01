Carnevàl di Mat: il Carnevale di Bormio

Informazioni, data e programma del Carnevale di Bormio

Nella splendida località montana di, vero e proprio paradiso naturalistico dell’, si festeggia ogni anno un carnevale a dir poco sopra le righe. Il, o per meglio dire il, si svolgeed è una manifestazione tanto antica quanto unica, festeggiata qui a Bormio sin dal XV secolo. Secondo la tradizione, il giorno di Sant’Antonio Abate, i giovani bormiesi avevano il compito di eleggere il cosiddetto”, ovvero un governante farlocco che si sostituiva per una settimana al vero Podestà del paese.Aveva così inizio un brevissimo regno all’insegna del divertimento e della frivolezza dove l’unica regola era in effetti che non ci fossero regole, in un grande spirito di ribellione alla classe dirigente. Il Podestà dei Matti veniva onorato di una vera e propria cerimonia di investitura a cui partecipavano diversi curiosi personaggi. Cavalieri, musicanti e lacchè accompagnavano il prescelto alla Piazza del Kuerc e lì venivano messi in piazza i suoi difetti prima, e le scomode verità del Contado poi.Unache, nonostante sia stata oggetto di polemiche nel tempo, rimane uno degli eventi tutt’oggi più amati e attesi dai bormiesi.Naturalmente ora la presa del potere del Podestà dei Matti è solo simbolica, ma le usanze sono rimaste pressoché intatte: si comincia la mattina con lo spodestamento del Sindaco, l’incoronazione del Podestà dei Matti e la lettura pubblica delle lamentele dei cittadini, depositate in forma anonima in un’apposita cassetta. All’ora di pranzo si procede poi con un’altra tradizione tipica di questo carnevale: una squisitain piazza.Carnevàl di MatBormio (Sondrio).11 febbraio 2024.- Ore 11:15 Spodestamento del Sindaco, incoronazione del Podesc'tà di Mat e lettura della Pòsc'tà di Mat.- Ore 13 Polentata dei poveri.- Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale in auto, da sud si seguono le indicazioni per Milano – Lecco – Colico – Sondrio – Tirano – Bormio.Da nord: Zurigo – Chur – Passo Julier – Passo Bernina – Tirano – Bormio; Monaco – Garmisch – Landeck – Bormio.In treno la stazione ferroviaria più prossima a Bormio è quella di Tirano (circa 30 km di distanza).In aereo gli aeroporti più prossimi a Bormio sono quelli di Bergamo Orio al Serio, Malpensa e Zurigo.