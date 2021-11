I mercatini di Natale a Bormio

Informazioni, date e orari dei mercatini

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, nel cuore dell', è pronta a ospitare i suggestivi mercatini di Natale. L'evento si ripete ormai ogni anno e permette di riscoprire cultura e tradizione locali ai cittadini e ai turisti provenienti dai luoghi limitrofi.Nelle piazze centrali di tutto il comprensorio di Bormio si possono assaggiare le ricette tipiche e visitare iper risvegliare un'atmosfera che si ripresenta puntualmente nel mese di dicembre, con grandi e piccini in attesa delle festività natalizie e dell'inizio del nuovo anno.Il fascino aumenta grazie allo scenario dell', con la neve che regna sopra ogni altra cosa e i fondi innevati che danno vita a colori meravigliosi. Ovviamente, non mancano opportunità per divertirsi nei locali di assoluto livello.Il mercatino di Natale di Bormio si svolge nelle giornate dell'Ovviamente, chi vuole conoscere la località e scoprire un patrimonio artistico e culturale immenso potrà scoprire diversi punti di interesse. Tra questi ci sono gli edifici religiosi come lao laÈ prevista anche l'espozione di presepi artigianali presso il Museo Civico di Bormio (dall'1 dicembre all'8 gennaio, lunedì-sabato ore 15:30-18:30).Chi invece ha intenzione di vivere giornate all'insegna del relax potrà provare il benessere fisico e mentale con ledi Bormio in alcuni tra i miglioriPiazza S. Crocifisso, Bormio (Sondrio).8-19-24 dicembre 2021 e 7 gennaio 2022.dalle ore 10 alle 19.Mercatini di Natale a Bormio: 8-19-24 dicembre 2021 e 7 gennaio 2022Natale in Valdidentro: 4-5-7-8-11-12-18-27-28-29 dicembre 2021 e 2-3-4-5 gennaio 2022Mercatini di Natale a Santa Caterina 7-18-29 dicembre 2021 e 5 gennaio 2022.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale