Il Carnevale di Genova

Ilnon ha una tradizione storica come altri appuntamenti della Liguria (pensiamo ad esempio al): nonostante ciò, soprattutto negli ultimi anni l'evento è stato spesso festeggiato con appuntamenti e manifestazioni organizzate in varie zone della città.Ladel Carnevale aè il, che rappresenta un personaggio sempre gioioso e contento, un popolano che ama fare scherzi ed è sempre gaudente. Al Baciccia è dedicata anche una canzone popolare, "Baccicin vattene a cà". Baciccia, non di rado abbreviato in Baciccin, non è altro che una derivazione di Battista.Sono molti gli appuntamenti in programma per il. Di seguito riportiamo un elenco degli eventi che ci sono pervenuti.c'è la sfilata in maschera intitolata "Un Carnevale per la VITA …. tutti insieme per Nora", ritrovo alle ore 14:30 in Piazza Masnata (in fondo Via Carlo Rolando). Si tratta di un evento di beneficenza per raccogliere fondi per Nora, una bimba che deve ricevere una cura sperimentale negli Stati Uniti.Info: pagina Facebook allasi parla di danze, spettacoli, cortei, sfilate di maschere tradizionali e raffigurazioni pittoriche dell'antica tradizione del Carnevale di Genova.Con i racconti e le leggende di un tempo scopriremo come i patrizi e i popolani genovesi festeggiavano in passato nelle strade, nelle osterie e nelle lussuose dimore il Carnevale della Suberba.Info: ingresso gratuito. Prenotazioni qui Ilpropone diversi appuntamenti. In particolare, domenica 12 febbraio al pomeriggio c'è un laboratorio per costruire le maschere di Carnevale, mentre alla sera serata swing con la musica dal vivo dei The Moochers.Info e programma completo: sito ufficiale c'è il. In occasione del Carnevale si organizza un'edizione speciale della visita guidata pensata per i bambini, ma che vuole affascinare anche gli adulti con approfondimenti e curiosità. Partendo dalla passeggiata, una filastrocca inedita introduce la visita per raccontare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città.Proseguendo nell’Open Air Museum nel Parco del complesso monumentale, i partecipanti vengono coinvolti con storie e aneddoti sul simbolo di Genova e il suo legame con il porto. La narrazione si conclude all’interno del museo con il racconto illustrato della storia della Lanterna.Al termine, le famiglie possono salire sulla prima terrazza panoramica della torre, non prima, però, di avere rotto la Pentolaccia.Info: sito ufficiale la tradizionale festa di Carnevale organizzata dalprevede una sfilata di carri allegorici lungo le vie del Municipio dalle ore 14 alle 18.Info: Comune di Genova varie location, Genova (Liguria).dall'11 al 19 febbraio 2023.dettagli dei vari eventi nel testo qui sopra.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale di Visit Genoa.