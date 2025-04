Euroflora Genova, parchi di Nervi

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

Dopo diversi rinvii è finalmente il momento di tornare anei parchi di, aL'ultimo appuntamento era stato quello di Euroflora 2022, che si estendeva su un tappeto verde di oltre 86.000 metri quadrati con 5 km di percorsi tra dimore storiche e oasi verdi. In quell'occasione erano state registrate, con un numero record di ingressi ai Musei (92.335) e la maestria di oltre 250 tra paesaggisti, florovivaisti, fioristi e decoratori.La prossima è ladi Euroflora, che può contare su collaborazioni importanti come quelle del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del Ministero della Transizione Ecologica, dell’Agenzia ICE, dell’Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori e dell’Associazione Florovivaisti Italiani.Accanto alle collezioni permanenti di, debutta quest’anno la, con un calendario di eventi all’interno dei Parchi concepito per esaltare il connubio fra le grandi composizioni classiche e le rarità in esposizione.Rivedremo finalmente le lunghe distese di fiori rossi che scivolano piano tra alberi secolari,(quest'anno 16) e ampi spazi ovali che si combinano con le visuali dei Parchi per offrire ai visitatori prospettive particolari con essenze rare ed, attraverso collezioni straordinarie e produzioni di eccellenza sviluppate su un sistema di percorsi che attraversa giardini e ville storiche affacciati sul mare, dove visitare mostre ed esposizioni.I Parchi di Nervi ospitano un polo museale di grande interesse, che comprende la. Oltre alle composizioni floreali all’interno dei Musei, troveremo all'esterno sculture di; in questi stessi luoghi si esibiranno l'orchestra e il coro del Teatro Carlo Felice con una programmazione di piccoli concerti negli angoli più suggestivi dei Parchi.Non mancherà ilnella parte a monte di Parco Gropallo, una zona destinata a stand commerciali dove i visitatori potranno acquistare piante e fiori.A Euroflora 2025 ci saranno anched'onore, estetici e tecnici per tutti gli espositori, dove si premiano le migliori partecipazioni italiane ed estere. Un concorso speciale valuterà le presentazioni meglio conservate per tutta la durata della manifestazione.: Euroflora: Parchi e Musei di Nervi, Genova.: dal 24 aprile al 4 maggio 2025.dalle ore 9 alle 19.biglietto intero: 25 € + 1,50 € di prevendita per tutti i visitatori con età maggiore di 17 anni;biglietto ridotto: 18 € + 1,50 € di prevendita per i ragazzi di 9-16 anni compiuti e visitatori disabili con comprovata disabilità compresa tra il 67% e il 99%.Ingresso gratuito: bambini fino a 8 anni compiuti, visitatori disabili con disabilità pari al 100%, accompagnatori di disabili purché dalla verifica dei documenti emerga il diritto all’accompagnatore.Ingresso gruppi: 22 € + 1,50 € di prevendita per comitive di almeno 25 persone. Ogni 25 partecipanti è concessa una gratuità.Il numero giornaliero dei biglietti disponibili è limitato.I biglietti possono essere acquistati sul sito di Euroflora.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo nel quartiere Nervi diEuroflora è raggiungibile con i mezzi pubblici. Bus navetta collegano le aree di parcheggio di piazzale Kennedy alla stazione ferroviaria di Genova-Brignole e da qui ogni 15 minuti sono garantiti treni per Genova-Nervi (150 metri dall’ingresso di Euroflora).Per i visitatori con disabilità saranno disponibili parcheggi in prossimità dei Parchi di Nervi fino a esaurimento posti.