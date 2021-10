La Festa della Zucca a Murta di Genova

Informazioni utili, date e orari della Mostra dall'A... alla Zucca

Calendario delle aperture

Novembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La, chiamata Mostra dall'A... alla Zucca, giunge quest'anno alla 35° edizione. Siamo nei pressi di Genova e, come da tradizione, la sagra si svolge nel secondo e del terzo weekend del mese diL'evento tanto atteso da cittadini e turisti è in programma infatti, anche se quest'anno è ridimensionato a causa della pandemia. Sono comunque giornate all'insegna della riscoperta delladi una frazione tra le più interessanti di, posta sulla suggestivae in grado di nascondere diverse bellezze nascoste tutte da scoprire.La nuova edizione ha come tema "Murta: è tornato il "tempo" ...della Zucca" ed è un viaggio tra ombre, lancette, pendoli e ritmi. L'evento è considerato una delle più importanti Feste della Zucca in Italia , ed è molto sentito in paese e dai viaggiatori provenienti da tutta la Liguria Nei due weekend si parlerà ovviamente dell'ortaggio, uno dei più presenti sulle nostre tavole e utilizzato per i motivi più disparati. Come ogni anno, ci saranno diverse premiazioni basate sugli esemplari in possesso dei vari partecipanti. Vari riconoscimenti verranno attribuiti a chi mostrerà il modello diInoltre, gli alunni delle scuole realizzerannoche riguarderanno questo tema particolare.Zucche saranno esposte in tutto il quartiere per la gioia di chi è appassionato di un ortaggio perfetto per tutte le occasioni. Infine, non mancherannoper assaggiare i prodotti locali e le pietanze a base di zucca.Mostra "dall'A... alla Zucca"Murta (Genova).6-7-13-14 novembre 2021.il 6 novembre dalle 10:30 alle 18;nelle altre giornate dalle ore 10 alle 18.Premiazione concorsi- domenica 7 novembre ore 18 (la Zucca più grossa e la Zucca più lunga);- domenica 14 novembre ore 18 (la Zucca più strana, la Zucca più bella, i Lavori Scolastici, "Vetrine in festa").Maggiori informazioni sul sito ufficiale in automobile occorre uscire da Genova Bolzaneto, attraversare Pontedecimo e poi imboccare lo svincolo che conduce direttamente verso la frazione del Comune di Genova, sulle pendici del Polcevera.Chi vuole arrivare a Murta con l'autobus, deve prendere la linea urbana 74 dell'AMT, che parte da Bolzaneto.C'è anche molta gente che preferisce raggiungere la località a piedi: in questo caso, si parte da Bolzaneto per attraversare una serie di crêuze. In meno di mezz'ora è possibile arrivare a destinazione.