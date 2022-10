Il Festival della Scienza a Genova

Informazioni utili, date e prezzi del festival

Il, che sbarca a, è un vero e proprio evento diffuso con circasparsi per oltre. Una manifestazione imperdibile con più di 500 giovani tra animatori e studenti in alternanza scuola-lavoro, 400 ospiti tra ricercatori e grandi nomi nazionali e internazionali per parlare di scienza in modo interattivo e scoprire così cosa si cela dietro ogni grande scoperta.La città ospitache ruotano intorno a questo spettacolare universo. Per lasi esplora il trema dei, intesi come linguaggi matematici, tecnici, simbolici, di programmazione, ma anche musicali e artistici, essenziali per lo sviluppo scientifico.Si riflette inoltre su come la comunicazione - a volte disordinata, eccessiva, inesatta e talvolta ingannevole - possa diventare accecante e disorientante.: Festival della Scienza: diverse location a Genova.: dal 20 ottobre all'1 novembre 2022.- Giornaliero (permette l’accesso agli eventi in presenza, prenotazione consigliata).Intero: 13 euro.Ridotto: 11 euro.Ridottissimo: 9 euro.Bambini 0-5 anni (nati dopo il 1 gennaio 2017): gratuito.- AbbonamentoValido per tutta la durata del festival (permette l’accesso agli eventi in presenza, prenotazione consigliata) e all'archivio eventi on demand sul sito www.festivalscienza.online.Intero: 21 euro.Ridotto: 18 euro.Ridottissimo: 12 euro.Bambini 0-5 anni (nati dopo il 1 gennaio 2017): gratuito.- Abbonamento premium: valido per tutta la durata del festival, dà diritto a prenotazioni gratuite esclusivamente per il titolare dell'abbonamento. Intero: 30 euro.- On demand: permette l'accesso all'archivio eventi on demand sul sito www.festivalscienza.online per 365 giorni dalla data di acquisto. Abbonamento: 10 euro.: fortemente consigliate per visitatori singoli e obbligatorie per scuole e gruppi. Visitatori singoli: 0,50 euro. Call Center / Infoline tel. 010 8934340.per maggiori informazioni di può consultare il programma a seconda del laboratorio, spettacolo o mostra d’interesse sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: per chi arriva in auto, A12 con uscita Genova Nervi e Genova Est o A7 Genova Ovest, oppure statale Aurelia.