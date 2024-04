Il Classic Boat Show a Genova

Informazioni utili, date e orari della Classic Boat Show

Genova sbarca per la 2° edizione il, la mostra-mercato dedicata esclusivamente alle. Contestualmente alla XVI edizione di, mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo,Marina Genova a Sestri Ponente accoglie questo appuntamento pensato per gli amanti del mare.Per l’occasione chiunque (previa accettazione da parte del comitato organizzatore), puòe renderla disponibile alle visite per la vendita, il noleggio o semplicemente per condividere la propria passione con altri cultori del settore (tutte le info e i dettagli sono disponibili nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo).Tra ledella kermesse ci sono la, che compie 110 anni dal varo, e la goletta Pandora, che festeggia i suoi 30 anni e che per l'occasione invita il pubblico a bordo per visitarla. Anche laonora il Classic Boat Show portando a Genova la Chaplin del 1974, un cutter Marconi donato dalla famiglia genovese Novi.Sono moltissime lepresenti in mostra, come Barbara (1923), i Sangermani Quarta Santa Maria (1993), Windrift (1971), Paulena (1966), Tulli (1960) e Rondine II (1948), la goletta Amore Mio (1964) e Brick II (1954). Troviamo inoltre il catamarano in legno Festina lente (2016), Half Moon (1982), Magim (1979), Margaret (1926), Crivizza (1966), Seven Seas (2000), Il Moro di Venezia I (1976), Greylag (1932), Armelea (1969), Malisy, Draumen, Lady Mary e l’ex rimorchiatore Lupo (1962), e il motoryacht Sally e Red (1947).Sulla banchina, invece, ci saranno stand die rappresentanti del mondo della marineria tradizionale. Alcuni affascinanti modelli navali di grandi dimensioni, dai velieri alle barche da regata, saranno esposti all’interno del, la tensostruttura dedicata agli eventi. Il padiglione ospiterà anche gli incontri, dimostrazioni e mostre.In calendario è prevista anche l’iniziativa, che prevede l’insegnamento di nodi e manovre marinaresche a bordo della Yole di Bantry “Creuza de mä", una replica lunga circa 12 metri di un’antica lancia a remi e a vela del Settecento, ma a disposizione dei 10.000 visitatori attesi ci sono ancora i corsi di giardinaggio di vivaisti specializzati, le aree food e relax.

Nome: Classic Boat Show

Dove: Marina Genova.

Date: dal 17 al 19 maggio 2024.

Orari e programma: venerdì ore 14-19; sabato e domenica ore 10-19.

Per partecipare (con ormeggio o spazio a terra come espositore) occorre inviare la comunicazione di adesione alle email a cavallaro@marinagenova.it oppure murolo@marinagenova.it, indicando Classic Boat Show, il nome dell’imbarcazione e/o settore di appartenenza con almeno una foto e un contatto di riferimento.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Yacht and Garden e sul sito di Marina Genova. Tel. +39 010 6143420.



Scopri tutti gli eventi e le sagre in Liguria.

Immagini: Foto Maccione

Calendario delle aperture

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.