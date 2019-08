Le Terme di Genova: lo stabilimento termale dell'Acquasanta

Acque e trattamenti termali

Storia dello stabilimento termale

Informazioni utili per visitare le Terme

Terme di Genova sono uno degli stabilimenti idrotermali della Liguria che sfrutta la storica, che sgorga nella località omonima, qualche kilometro nell’(da cui dista un quarto d’ora in macchina). Utilizzate da secoli per scopi terapeutici, e ritenute pressoché miracolose, le loro caratteristiche sono probabilmente all’origine dell’edificazione, sul luogo, di un famoso Santuario mariano, intitolato infatti a ‘’.Un tempo famose solo per le efficaci cure termali (inalazioni e bagni soprattutto), le nuove Terme di Genova offrono oggi occasioni di relax e di divertimento come(percorso Spa serale 19h – 23h) e(aperitivo a bordo vasca presso l’Aquam Bar, al costo di soli 10 euro in più). Ospitano inoltre eventi come addii al nubilato/celibato e mettono a disposizione servizi sportivi ed animazione come i campi estivi per i bambini, il campo da tennis ed il corso di aqua-gym. Il tutto in aggiunta ai classici, somministrati tramite inalazione, aerosol, humage e nebulizzazione, alla Spa ed ai variegati trattamenti della Beauty Farm.Aperto tutti i giorni, inclusi festivi, lo stabilimento richiede la. Il prezzo per un ingresso di 4 ore dal venerdi alla domenica, più festivi e pre-festivi, é di 35 euro; 25 euro invece dal lunedi al giovedi, con riduzione del 50% per i bambini disponibile tutti i giorni.Le acque della sorgente Acquasanta sono classificate come, e sono particolarmente indicate a livello terapeutico per lae delle basse vie respiratorie, nonché delle malattie della pelle. Peculiarità di quest’acqua é il, pari a 11,49, grazie al quale é in grado di indurre e: l’accelerazione di questo processo permette infatti all’epidermide di apparire più tonica, luminosa e giovanile già dopo poche applicazioni tramite fango-balneoterapia.Oltre ai trattamenti curativi termali, lo stabilimento dell’Acquasanta di Genova mette oggi a disposizione dei suoi visitatori tutta una seria di trattamenti welleness ed estetici tramite l’uso delle acque curative e dei prodotti da esse derivate. In una struttura separata rispetto all’impianto in cui vengono proposi i trattamenti curativi come le inalazioni e la balneoterapia, si trova infatti il, che si estende su un’e propone, trattamenti estetici e centro massaggi. Questaé l’area dedicata al benessere ed al relax, e comprendedi cui due interne, Victoria ed Iris, ed una esterna, Calypso, alimentate con acqua a 35 gradi e provviste di docce cervicali e dorsali, cromoterapia e percorso vascolare Kneipp con massaggio plantare. Si procede con il, lae leper un bagno tonificante e rilassante, di cui una indoor ed una outdoor, entrambe con acqua a 35 gradi. Sono presenti inoltre un’area relax con chaise-longue e tisane, giardino con solarium e punto ristoro Aquam Bar.Fra i trattamenti estetici proposti dalla Beauty Farm di Terme di Genova, particolarmente interessante sono quelli della esclusiva(‘Bella Genova’) che si avvalgono delle proprietà dei prodotti tipici della zona come il basilico e i pinoli: fra questi,o.Vengono proposti massaggi sia ayurvedici che della tradizione orientale, oltre al classico massaggio californiano; troviamo inoltre una linea completa di trattamenti estetici detti ‘Benessere e Splendore’ per corpo, viso, mani e piedi. Di rilievo i trattamenti che si avvalgono del fango termale prodotto con le acque terapeutiche: il fango di Acquasanta possiede un, idratante e drenante che viene reso ancora più efficace grazie all’abbinamento con il massaggio de-stress, indicato soprattutto per schiena e zona cervicale.La devozione legata in tutti i tempi alle sorgenti termali in virtù della loro efficacia curativa, ritenute miracolose in epoca pagana, é qui antichissima: basti pensare che l’attuale Santuario di Nostra Signora dell’Acquasanta sorge sulle rovine di un tempo pre-cristiano dedicato alla, nume tutelare delle acque salutifere. Il nome stesso di 'Acquasanta' testimonia le prodigiose proprietà curative riconosciute a queste sorgive prima ancora del riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Sanità.Utilizzate come mezzo di cura miracoloso sin dal Medioevo, la prima testimonianza documentale delle sorgenti risale al 1465, anche se il loro sfruttamento sistematico risale al 1830 con la costruzione del primitivo stabilimento termale. Di proprietà della, lo stabilimento é stato ristrutturato negli anni ’60 del Novecento ed é nuovamente fruibile da pochi anni (2011), dopo ben vent’anni di chiusura.Indirizzo, telefono, sito ufficialeVia Acquasanta, 245, 16158 Acquasanta GEtel. 010 638178

www.termedigenova.it Una volta arrivato nel capoluogo ligure si hanno due possibilità: se si viaggia coi mezzi pubblici, si può prendere il treno dalla stazione Genova Piazza Principe o Genova Brignole, per raggiungere Voltri in poco più di mezz’ora, e poi cambiare per prendere il bus della linea 101 che sale ad Acquasanta oppure anche dirigersi allo stabilimento termale a piedi in un quarto d’ora di camminata. Con l’auto, invece, si percorre l’Autostrada A26 o la Statale Aurelia fino a Voltri per poi svoltare verso l’entroterra fino alla località Acqusanta, per un tempo di percorrenza totale di una quarantina di minuti.