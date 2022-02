Il Carnevale di Loano

Programma del CarnevaLOA

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Loano

Calendario delle aperture

Luglio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

è una ridente cittadina ligure situata nella provincia di, dal. La particolare e felice posizione geografica, oltre al clima mite, ne fanno destinazione turistica privilegiata per i mesi estivi ma anche per weekend ed escursioni fuori stagione.Una cittadina dalle ricche e secolari tradizioni che parlano della terra, delle genti e dei costumi locali...e un tradizione alla quale non si può rinunciare e che è arrivata fino ai giorni nostri è ilche ogni anno attira moltissimi visitatori incuriositi dalle maschere, dalle sfilate, dalla tradizione e dal divertimento.Ilinizia come da tradizione ogni anno con la cerimonia di consegna delle chiavi della città al “”, la maschera ufficiale del carnevale loanese.Il Beciancìn è unsimpatico che quando curava i giardini e gli orti del paese e trovava coppiette appartate a scambiarsi effusioni, si divertiva a bagnarli completamente per poi scappare divertito per la sua bizzarra vendetta.La tradizione vuole che lae che non si possa assolutamente separare dall'innaffiatoio (rigadera).Un'altra maschera simbolo del carnevale locale è "" (Papà Peppino) evoluzione dell'antichissima maschera del Re Carnevale che sfilava a cavallo. Il suo costume riporta il simbolo di Loano, cioè laIl Carnevale di Loano 2022 è spostato all'estate, in attesa che la situazione sanitaria migliori. Al momento il programma non è ancora stato comunicato, ma l'appuntamento è(ore 21) con la sfilata dei carri e le inizative di contorno.Chissà se anche in questo periodo riusciremo ad assaggiare i dolciumi tipici del Carnevale: qui a Loano si gustano i, tipici della riviera che si ottengono da un impasto di farina, uova, zucchero, acqua, lievito e aromi.CarnevaLöaLoano (Savona).23 luglio 2022.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.