Mercatino di Natale a Loano: il Villaggio Magie di Natale

Informazioni, date e orari del Villaggio di Natale di Loano

Calendario delle aperture

Nella ciità ligure diquest'anno ritorna il magico Natale: l'appuntamento ècon Loano Christmas, il cartellone di inziative che accompagnano le feste dei residenti e dei visitatori.Questo Comune in provincia di, protetto dal Monte Carmo e bagnato dal mare, diventa lo scenario incantati di un evento imperdibile. Tutto il paese sarà illuminato a festa, cone negozi aperti per vivere la. Nella cornice deisi apre il villaggio natalizio illuminato dalle decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente.attende i bambini nella sua casetta per una foto e per ricevere le letterine, mentre un elfo trucca-bimbi giocha con i più piccoli. Ilpropone intrattenimento per tutta la famiglia con animazioni e spettacoli. Le bancarelle del villaggio proporranno ai visitatori tutti i prodotti tipici del periodo: presepi, candele, oggettistica in legno, vetro, metallo e tessuto, addobbi natalizi di ogni genere e dimensione.Non manchano inoltre i prodotti culinari e lo street food: protagonisti saranno gli alimenti tipici dellaLoano Christmas - Villaggio Magie di NataleGiardini Escrivà, Loano (Savona).dal 3 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.3-4, 7-8-9-10-11, 17-18 dicembre e dal 23 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.dal lunedì al sabato ore 15-19, domenica ore 10-19.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.si può arrivare a Loano grazie all’autostrada Genova-Ventimiglia uscendo a Pietra Ligure, oppure in treno.