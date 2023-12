Hogmanay ad Edimburgo: la grande festa di capodanno in Scozia

Programma

Informazioni utili per partecipare all'Edinburgh's Hogmanay





Scopri tutti gli eventi in Europa.

Calendario delle aperture

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La splendidaè una delle città più importanti dele capitale delladal 1437. È situata sulla costa orientale del paese e sulla riva meridionale del Firth of Forth, un'insenatura naturale molto suggestiva dal punto di vista paesaggistico. Una città ricca di storia, di tradizioni, di testimonianze culturali, tanto da esser stata dichiarata nel 1995Se ancora non vi basta, sappiate che ancora una volta Edimburgo torna ad accendersi in occasione dell', considerata una delleL'è una festa pagana tanto attesa dagli scozzesi quanto dai turisti, che prevede un programma ricco di eventiIl giorno clou è ovviamente, quando troviamo i festeggiamenti in strada e neicon l'immancabile musica dal vivo. Quest'anno c'è il concerto dei mitici(apertura cancelli ore 21 presso i West Princes Street Gardens, ingresso a partire da £ 72,50), mentre per chi preferisce l'il biglietto parte da £ 28,50; anche in questo caso le attrazioni e i bar in Princes Street aprono al pubblico alle ore 21.In realtà, si inizia a fare festa giàconcon Björn Again e la live band Massaoke, una scintillante serata di glamour pop per dare il via ai festeggiamenti dell'Hogmanay 2023 di Edimburgo (West Princes Street Gardens, apertura ore 18:30, biglietti da £ 35).Ritorna anche il(31 dicembre), loe il, una rassegna di musica dal vivo in programma l'1 gennaio.Secondo la tradizione, ilè il momento della grande festa, per i più temerari, nelle acque gelide del River Forth: i Dooker marciano lungo la High Street partecipando alla Dooker Parade prima di lanciarsi nel Firth of Forth, sullo sfondo dell'emblematico Forth Bridges, raccogliendo fondi per beneficenza. Gli spettatori sono invitati a tifare per i Dooker in vari punti panoramici lungo il percorso o giù sulla spiaggia.Non fatevi spaventare da questo genere di iniziative: ricordiamo che ilè adatto anche alle famiglie e moltissimi sono gli eventi dedicati proprio a loro.Quest'anno ritroviamo la suggestiva, in programma venerdì 29 dicembre da The Meadow (nuovo luogo di partenza) fino al centro storico dalle ore 18 alle 20:30.centro di Edimburgo, Scozia.dal 29 dicembre 2023 all'1 gennaio 2024.le diverse iniziative hanno prezzi specifici.vedi sopra, nel testo. Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale l'aeroporto internazionale di Edimburgo è servito da molte compagnie low cost.Dall'aeroporto si raggiunge la città con il collegamento bus Airlink Express 100