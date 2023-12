Capodanno nel mondo: le 10 migliori feste, idee su dove festeggiare

New York City: al centro del mondo

Se siete in cerca di qualche idea originale per non trascorrere il solito veglione di San Silvestro a casa, ecco una proposta suggestiva: basta trovare un volo in offerta e tuffarsi nelle. Tutte le grandi città offrono divertimenti anche(di solito in piazza), party, concerti e molto altro.In Europa siamo abituati a passare l'ultimo dell'anno al freddo, ma basta cambiare latitudine per trovarsi a festeggiare in maglietta e pantaloncini corti. Vi proponiamo quindidove divertirvi per il prossimoè da sempre una meta perfetta per chi ama trascorrere l'ultimo dell'anno in mezzo alla folla., in particolare, si riempie all'inverosimile di persone e di telecamere, pronte a immortalare il famoso conto alla rovescia scandito dalla palla che scende per 43 metri dal tetto delnegli ultimi 60 secondi dell'anno.Alle 23:59, infatti, l'appuntamento conè ormai diventato un fenomeno globale, trasmesso in diretta dalle televisioni di tutto il mondo. Se volete vederlo dal vivo, però, organizzatevi per tempo: i posti migliori vengono presi già da mezzogiorno ed è sicuramente meglio portarsi qualcosa da mangiare e un po' d'acqua.Passata la mezzanotte, spostatevi in una delle migliaia di feste sparse per la città: i club della Grande Mela propongono serate cone non c'è che l'imbarazzo della scelta.Se optate per qualcosa di diverso dalla festa in Times Square, non avrete difficoltà a trovare un evento che faccia al caso vostro: fuochi d'artificio a, concerti, musical, balletti e spettacoli riempiono i teatri e le arene della città.Se Times Square non vi convince del tutto, anche solo per il clima, allora provate lo spettacolo di, la capitale della: anche qui si fa festa alla grande nelle strade e nei locali della città.Se amate gli street party, Khao San Road è sicuramente il luogo migliore per festeggiare e incontrare gente da tutto il mondo.Per chi cerca ambienti più esclusivi, invece, Bangkok è la meta perfetta per trascorrere l'ultima notte dell'anno in uno dei tanti rooftop bar della capitale.Alla mezzanotte, iesploderanno oltre le rive del fiume Chao Phraya in una cornice romantica.Nonostante le temperature vicine al punto di congelamento, asi organizza una grande festa di Capodanno in strada allaQuest'anno la festa alla Porta di Brandeburgo si svolge in Pariser Platz all'insegna del motto «Celebrate at the Gate». Non ci saranno fuochi d'artificio e la capacità dei visitatori è limitata a poche migliaia di persone. L'ingresso ai festeggiamenti di Capodanno in Pariser Platz è possibile solo con biglietti gratuiti acquistati online in anticipo.Maggiori informazioni: sito ufficiale Nei quartieri più alternativi e frequentati dai giovani –su tutti – ci sono centinaia di feste; basta dare un'occhiata ai manifesti sui muri.Per chi vuole trascorrere un Capodanno in economia, c'è la possibilità di trovare bancarelle con una vasta scelta di salsicce e bratwurst a pochi euro.Dedicato a chi ama le doppie feste: perchè non pensare a, dove si festeggiaIl Tweede Nuwe Jaar (il Secondo Capodanno) di Città del Capo è un appuntamento da non perdere; l'avvenimento celebra quello che era l'unico giorno di libertà che i padroni bianchi concedevano agli schiavi nel XIX secolo.Fino a 13.000 menestrelli dipingeranno i loro volti di bianco e invaderanno le strade della capitale delper la Cape Minstrels Second New Year Street Parade. Aspettatevi una folla di oltre 80.000 persone.Placcati in colori vivaci, i partecipanti portano con sé strumenti e ombrelloni, mentre compiono la parata da Keizersgracht Street passando per il Municipio e in Rose Street. Specialità sudafricane e merci locali sono offerte lungo il percorso.La capitale scozzese festeggia ogni nuovo anno con una quattro giorni di festa chiamata Hogmanay.la festa inizia già il 29 dicembre 2023 e prosegue fino all'1 gennaio 2024, anche se l'evento clou è quello della sera di San Silvestro, quando c'è spazio ai concerti con stelle del rock locale e internazionali ai Princes Street Gardens (quest'anno sono ospiti i Pulp).Nella Old Town l'appuntamento è con la, una tradizionale festa scozzese in cui i locali si cimentano nei divertenti balli tradizionali; ovviamente non mancherà il consueto canto della "Auld Lang Syne" prima della mezzanotte.nel nostro articolo dedicato all', già naturalmente una città di luci e feste, raggiunge l'apice della sua vitalità la notte del 31 dicembre con acrobati pazzi, un massiccio display di luci e le esibizioni di note star dello spettacolo.(South Las Vegas Boulevard) offrirà la parte gratuita dello spettacolo, con uno straordinario lancio di fuochi d'artificio dai tetti di sette casinò. Attenzione: meglio arrivare prima delle 18, perché poi viene chiuso l'accesso.Saranno molte anche le feste che si svolgono nei locali e all'interno degli hotel e dei casinò sparsi per la città, mentre nella miticasi può assistere ai concerti di tribute band che si cimentano in grandi classici del rock. Ricordiamo che lasarà operativa fino alle 3 del mattino.Suggerimento: anche se siete a Las Vegas, la città della trasgressione, la scusa "sono un turista..." non attacca con i severi poliziotti locali, addestrati comunque a gestire persone ubriache e moleste, per cui comportatevi bene o, almeno, entro i limiti della legge.Come negli anni passaticontrappone la discesa del suoa quella della palla di Times Square a New York City.la musica dal vivo intrattiene la folla in attesa del conto alla rovescia che vede scendere il fiore simbolo della città, prima degli immancabili fuochi d'artificio sulle acque del fiume Mississippi.Se non riuscite a trovare un posto per godervi lo spettacolo in relativa pace, potete sempre farlo direttamente dall'acqua partecipando a una festa su una crociera lungo il fiume. Dopo i fuochi, c'è tutta la notte per ballare nei club delo per godersi qualche concerto nei locali di Frenchmen street.I 4 km della spiaggia di, la più famosa del, ospitano oltre due milioni festeggianti che si mostreranno nel tradizionale abito di colore bianco.I cariocas (come vengono chiamati gli abitanti di) porteranno offerte di rose rosse e bianchi gladioli per Yemanja, la dea delle acque, prima dei fuochi d'artificio del, che si trasformano poi in un vortice di danze e concerti dal vivo che si susseguiranno fino alla mattina successiva.Il Réveillon 2024 na Praia de Copacabana prevede una programmazione pressochè infinita fino alla mattina dell'1 gennaio, 12 minuti di fuochi sparati da 10 piattaforme nel mare e due palchi in spiaggia.Consiglio per chi cerca una notte di passione: indossate un pizzico di rosso per inviare il messaggio giusto ai partecipanti alla festa.sul sito ufficiale Nella capitale inglese la tradizione dei fuochi d'artificio si ripete anche quest'anno, con lo spettacolo che richiama milioni di persone sulle rive del Tamigi; se avete un po' di soldi da spendere, potete goderviilluminata a giorno daida una posizione privilegiata a bordo di una crociera direttamente sul fiume.In alternativa, comunque, potete sempre scegliere uno dei tanti eventi sparsi per la città; anche qui i consueti balletti e spettacoli di fine anno, concerti e gli immancabilinei locali più famosi, feste soul, funky o techno.A causa della sua ubicazione,è tra le prime grandi città a salutare il nuovo anno: il fuso orario permette infatti di festeggiare conrispetto all'Italia.Ogni anno la città si ferma per assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio che si innalzano sopra le arcate del famosoGià dal pomeriggio la capitale australiana si prepara all'evento; la gente prende posto nei parchi per assicrurarsi la migliore visuale possibile, il ponte viene chiuso al traffico e i più fortunati riescono ad avvicinarsi con la popria barchetta nel cuore della, per vedere quello che è internazionalmente riconosciuta come una delle feste di San Silvestro più spettacolari del mondo.sul sito ufficiale Cerchi idee per l'ultimo dell'anno? 