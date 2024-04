La festa di Sant'Efisio a Cagliari e dintorni

Storia e tradizione

Lache annualmente si svolge aè una delle più importanti finestre aperte sulla tradizione di una regione, la, molto vivace nel trasmettere il folclore nel corso del tempo: come accade da oltre tre secoli e mezzo (nel 2024 giunge alla), illa città di Cagliari si veste a festa per la tradizionaleProprio in questa data ha inizio il coloratissimo corteo di tre giorni che porta la statua del santo, là dove subì il martirio sotto l'Imperatore romano, per poi ritornare lanella chiesa dedicata al Santo, nel capoluogo sardo.La rievocazione coinvolge tutta la città, ma non solo: alla processione e al corteo, infatti, partecipano anche rappresentanze di numerose città sarde. L'delle celebrazioni si svolge nel quartiere cagliaritano diSul sagrato della chiesa, la mattina del 1° maggio, si riuniscono i fedeli che assistono alla preparazione dell'avvio della processione. Laviene decorata con abiti preziosi e gioielli in oro e issata su un cocchio dorato.Il santo viene preceduto e accompagnato da uncomposto da più di. La processione è aperta dalle tradizionali, carri riccamente decorati e trainati da buoi. Ci sono poi iche giungono a Cagliari da ogni angolo della Sardegna e che indossano gliisolani e intonano i, i cavalieri e i miliziani. Solitamente ci sono anche il sindaco che rappresenta l', ile i membri della confraternita. Per ilsaràl'Alter Nos incaricato dal Sindaco di rappresentare la Municipalità nella 368° Festa di Sant'Efisio.Quando arriva nei pressi di, il cocchio che porta in processione la statua del santo procede sullae raccoglieattraccate in porto che salutano Sant'Efisio con il suono delle loro sirene.Il corteo dellaesce quindi dalla città di Cagliari e si dirige verso. Qui la statua del santo viene spogliata dagli ori offerti in omaggio dai cagliaritani e la sfilata procede verso, dove ci si ferma per la notte.Al mattino seguentee, dopo aver attraversato la spiaggia della Maddalena, Villa d’Orri Villa San Pietro e Pula, arriva allacirca alle 21. Qui la statua viene accolta nella chiesa che si trova lungo la spiaggia (foto sotto) e, il giorno successivo - il 3 maggio - si ripercorrono, prima di riprendere la via verso Pula.Alle ore 20 del 4 maggio laparte per rientrare a Cagliari. Si tratta della processione più lunga e importante di tutto il bacino mediterraneo: si sviluppa lungo un percorso die coinvolge migliaia di persone.Questo evento che mescolaè strettamente legato alla storia di Cagliari: da oltre tre secoli gli abitanti rendono omaggio al santo che, secondo la tradizione apparve al vicerè durante una virulenta epidemia di peste, chiedendo l'organizzazione di una processione in suo onore. Grazie ad essae, ogni anno, questo voto delle autorità cittadine a Sant'Efisio viene riconfermato.Festa di Sant’EfisioCagliari.dall'1 al 4 maggio 2024.ingresso gratuito lungo il percorso.I posti in tribuna in via Roma e Piazza Matteotti sono a pagamento.festa religiosa popolare.Mercoledì 1 maggioPresso la Ciesa di S. EfisioOre 6 Santo Rosario cantato in sardo.Ore 7 Santa Messa solenne dell'Aurora.Ore 8-9-10 Sante Messe.Ore 11 Celebrazione Santa Messa dell’Alter Nos.Ore 12 uscita del cocchio dalla chiesa e partenza di Sant'Efisio. All'arrivo alla chiesa di Sant'Efisio a Giorgino viene sostituito il cocchio e vengono fatti indossare al Santo gli abiti da viaggio. Da Giorgino alla spiaggia La Maddalena il simulacro verrà trasportato dal Carro del Comando Militare Autonomo della Sardegna.Ore 16:30 Spiaggia La Maddalena: processione lungo la Strada Provinciale fino al raccordo con Frutti D'oro e sosta con Santa Messa all'aperto davanti alla Chiesa di Sant'Efisio a Su Loi. Ripresa del viaggio fino a Villa D'Orri, dove viene celebrata una celebrazione eucaristica nella cappella privata dei Marchesi di Villahermosa. Benedizione e partenza per Sarroch (arrivo alle 23), dove il santo trascorre la notte nella chiesa di Santa Vittoria.Ore 19 Santa Messa nella Chiesa di Sant’Efisio a Cagliari.Giovedì 2 maggioOre 7 Santa Messa nella chiesa di S. Vittoria a Sarroch.Ore 8 Partenza per Villa San Pietro.Processione, messa e partenza per Pula.Ore 14:30 Arrivo a Pula presso la Chiesa di San Giovanni Battista.Ore 18 Partenza del simulacro per Nora.Ore 19 Santa Messa nella Chiesa di Sant’Efisio a Cagliari.Venerdì 3 maggioOre 8-9-10 Santa Messa presso la Chiesetta Sant’Efisio di Nora.Ore 11 Solenne Pontificale.Ore 17:15 Celebrazione Santa Messa letta presso la Chiesetta Sant’Efisio di Nora.Ore 18 processione con il simulacro lungo il percorso che porta agli scavi di Nora per poi rientrare alla spiaggia. Santa Messa e partenza per Pula (ore 19), dove sosterà nella Chiesa di San Giovanni Battista.Ore 19:30 Santa Messa nella Chiesa di Sant’Efisio a Cagliari.Sabato 4 maggioOre 7:30 Inizio del pellegrinaggio di rientro verso Villa San Pietro – Sarroch – Villa d’Orri – Su Loi – Maddalena Spiaggia – Giorgino dove ci sarà il cambio del cocchio e degli abiti a Sant’Efisio.Ore 8 Santa Messa a Nora per i confratelli defunti.Ore 19 Santa Messa nella Chiesa di Sant’Efisio a Cagliari.Ore 19:30 "Aspettando il rientro del Santo".Ore 20 Processione di rientro dalla Villa Ballero in Giorgino verso Cagliari.Ore 23:30 Arrivo del Simulacro di Sant’Efisio nella Chiesetta di Stampace, Benedizione Eucaristica e lettura dello scioglimento del Voto da parte del Presidente dell’Arciconfraternita.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina di Cagliari Turismo e sul sito ufficiale della festa di Sant'Efisio.Comune di Cagliari tel. 070/6771.in aereo si giunge all’Aeroporto Internazionale di Elmas, collegato al centro città.La stazione ferroviaria è vicinissima al centro, quindi molto comoda.Le navi partono dalle principali città costiere per dirigersi al porto di Cagliari.