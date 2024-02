Il Carnevale di Cagliari

Informazioni, date e programma del Carnevale di Cagliari

Per festeggiare ilin una delle città più belle e più suggestive dellae di tutta Italia andiamo a, località dalla storia antichissima e al tempo stesso moderna, con un porto tra i più importanti sia dal punto di vista commerciale che turistico.Ilè molto di più di una festa: è una vera e propria operazione di recupero della memoria storica attraverso la popolare(secondo un'interpretazione onomatopeica è il suono dei tamburi e delle grancasse che accompagnano la sfilata delle maschere), la sfilata dei carri, delle tipiche maschere e dei costumi.Neltorna, un appuntamento storico e tradizionale che per tre giornate - rispettivamente l'(giovedì grasso),(domenica di Carnevale) e(martedì grasso) - come nei tempi passati porta nelle strade il suono di. Ma non è tutto, perchè è prevista anche la Pentolaccia(vedi programma completo nello specchietto riepilogativo qui sotto).Carnevale Tradizionale Cagliaritano - Sa Ratantira CasteddaiaCagliari (Sardegna).8-11-13 febbraio e 3 marzo 2024.ingresso gratuito.Giovedì 8 febbraio 2024 - Quartieri storiciOre 17 partenza da Piazza Lawrence (Bastione) della sfilata dei quartieri storici. Si parte dal quartiere Castello, per poi attraversare i rioni di Villanova, Marina e Stampace.Domenica 11 febbraio 2024 - Carnevale in famigliaOre 17:30 Piazza Garibaldi.Martedi 13 febbraio 2024 - Rogo CancioffaliOre 18 Partenza da Corso Vittorio Emanuele.A seguire (ore 20:15) rogo di Cancioffali in via Santa Margherita.Domenica 3 marzo 2024 - PentolacciaOre 18 Pentolaccia al Villaggio Pescatori.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata.