Vacanza a luglio tra spiagge e mare, dove andare?

Il mese di luglio rappresenta il cuore dell'estate mediterranea, il tanto atteso momento delle vacanze al mare. Quando l'si distende lungo i paralleli e protegge il sud dell'Europa dall'azione delle perturbazioni atlantiche, il clima soleggiato e le temperature gradevoli dell'acqua sono un richiamo irresistibile per milioni di turisti ogni anno.Tra i tanti luoghi in cui trascorrere le vacanze abbiamo selezionato alcune delle, sparse tra le varie nazioni che si affacciano sul mare nostrum occidentale, ciascuna con le sue peculiarità e attrattive. Sopo avere valutato quale sia la meta più indicata per i propri gusti, si può partire per una meritata vacanza in uno dei migliori paradisi costieri dell'Europa meridionale.Partendo dalla parte più occidentale del Mediterraneo, laoffre un'ampia scelta di località interessanti: a partire da nord sono numerose le coste che si succedono dallafino all'Andalusia, dalla Costa Brava alla Costa Dorada, passando dalla Costa Blanca alla Costa del Sol per giungere allaRivolgiamo la nostra attenzione al tratto di costa più frequentato dagli italiani, ovvero la celeberrima Costa Brava che si estende daa Lloret de Mar in un susseguirsi di calette bordate da rocce e vegetazione mediterranea, tutte caratterizzate dal comune denominatore di acque limpidissime.è forse la località più celebre e possiede un'ottima scelta di spiagge e un'animata vita notturna. Esistono spiagge affollatissime e divertenti, come Playa Fenals, oppure arenili più appartati dove trovare una vera pace, come sulla spiaggia di Canyelles.Non meno affascinate è la costa nei pressi di: per una panoramica completa dell'itinerario e delle spiagge da visitare suggeriamo la lettura del nostro articolo dedicato alla zona delDavanti alla Catalogna e alla Regione Valenciana troviamo l'arcipelago delle, un luogo perfetto per una vacanza di mare, con la possibilità di scegliere tra quattro isole attraenti comeÈ proprio Ibiza una delle mete preferita dagli italiani, specialmente dai turisti più giovani, capaci di apprezzare non solo le bellezze naturali, ma anche quello spirito dinamico e trasgressivo che caratterizza le serate e le notti bollenti dell'isola.Per approfondimenti rimandiamo alla lettura del nostro articolo sullee al canale dedicato alleRimanendo più vicini all'Italia, laha molto da offrire ai turisti esigenti, sia in termini di strutture efficienti e un giusto tocco di mondanità, sia con paesaggi di grande bellezza come quelli dellea sud-est di Marsiglia, dove sulla costa intorno ale rocce bianche e rosse disegnano insenature mozzafiato, serrate tra il blu del mare e il verde accesso della macchia mediterranea.Da Cassis ci sono escursioni in barca che consentono di ammirare questi scenari in tutto il loro fascino, ma in alternativa ci sono percorsi d'accesso via terra, a volte però limitati dal rischio incendi, qui sempre molto elevato per l'abbondanza di vegetazione. Per chi cerca spiagge più confortevoli, Cassis offre una buona varietà di arenili, tra cui emergono la Plage de la Grande Mer e la Plage Bleue.Per maggiori informazioni rimandiamo al nostro canale dedicato allee alla lettura dell'articolo sulleAncora nel Mediterraneo occidentale, non poteva mancare la, che offre spiagge degne dei migliori paradisi tropicali a poche ore di traghetto dall'Italia.I turisti vengono qui per conoscere le, ma poi finiscono con l'innamorarsi anche delle montagne dell'interno.Per gli amanti del mare ci sono arenili bianchi soprattutto nella pozione sud-orientale dell'isola, ma anche spiagge nere e rosse, con il comune denominatore di essre tutte bagnate da acque cristalline, che le rendono perfette per gli amanti del nuoto e per le famiglie con bambini piccoli.I più fortunati possono invece provare a fare unatroccando le principali località, mentre altri potrebbero scegliere di intraprendere il, tra le sue spiagge e le antiche torri d'osservazione.Per maggiori informazioni rimandiamo alla nostra pagina dedicata al mare e alleLanon ha bisogno di presentazioni. La sua bellezza è internazionalmente riconosciuta e lungo il suo perimetro offre un numero spropositato di spiagge e calette. Ce ne sono davvero per tutti i gusti: pensiamo ad esempio al nord-est, dove sulla Costa Smeralda dominano le calette circondate dalle rosa rocce granitiche, con spettacolari paesaggi anche nelle vicine mete dell'Sempre nella parte settentrionale dell'isola, meritano una sosta anche le spiagge intorno ad, caratterizzate da sabbie bianchissime e mare dalle tonalità turchesi molto chiare, che ricordano mete esotiche come lee leFamosissima, in particolare, è la spiaggia delle Bombarde, circondata da una magnifica pineta. Per chi non sa rinunciare al fascino delle rocce, a pochi minuti da Alghero si trovano gli spettacolari scenari di Capo Caccia e la vicina Isola Foradada.Per approfondimenti rimandiamo al nostro articolo dedicato alle