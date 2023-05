Gioco del Ponte, l'evento finale del cosiddetto Giugno Pisano

Storia e tradizione

Il Gioco del Ponte: le regole

Informazioni utili per assistere al Gioco del Ponte

Giugno è tradizionalmente un periodo denso di eventi per la città di: ogni quattro anni si svolge infatti la, mentre il 16 giugno è la data della celebre, seguita il giorno dopo dalla regata del; a chiudere l'intenso calendario c'è l'attesissimo, che si tiene l'ultimo sabato del mese ed è l'evento finale del cosiddetto. La data prevista per quest'anno è dunqueIl Gioco del Ponte è senza dubbio la manifestazione che i pisani sentono maggiormente; è l'occasione in cui il forte spirito campanilistico toscano riaffiora prepotentemente e dove le opposte fazioni sono più che mai pronte a tifare a squarciagola per la propriaLe dodici Magistrature sono coalizzate in due grandi squadre, quella di, che rappresentano rispettivamente i quartieri a sud e nord dell'Arno. A distanza di circa dieci giorni dalla Luminara, il Gioco del Ponte ripropone un vero e proprio bagno di folla nella splendida cornice dei Lungarni; accalcate nelle strade, nelle tribune e sulle spallette del fiume decine di migliaia di persone seguono con calore e passione la rievocazione storica e l'attesissima disputa che avviene suldel grande fiume toscano.La manifestazione ha un'origine antica, probabilmente risalente al periodo delle: nel Duecento si svolgeva il cosiddetto, dove si fronteggiavano in maniera decisamente cruenta le opposte fazioni delle due sponde dell'Arno.L'evento, che suscitava un forte sentimento patriottico nel cuore dei pisani, fu interrotto nelper volere dei Medici quando Firenze estese il suo dominio su Pisa; il gioco riprese poi nel Seicento e fu nuovamente interrotto nell'Ottocento da Maria Luisa di Toscana sconvolta dalla violenza del gioco che arrivava ad avere la pericolosità quasi di una battaglia militare; ancora oggi si ricorda infatti una sua frase che descriveva lo scontro “troppo per un gioco, poco per una guerra”.La manifestazione fu poi reintrodotta e sospesa più volte nel corso dela causa delle diverse guerre che videro impegnata l'Italia, ma è dal 1982 che la tradizione è tornata in modo continuativo con nuove regole che la rendono sicuramente meno pericolosa, pur senza togliere spettacolarità all'evento stesso.Come si diceva poc'anzi, le dodici Magistrature sono, ovvero(riva sud dell'Arno) e, costituito dalle Magistrature site a nord del fiume. Tra le squadre che compongono il Mezzogiorno si annoverano San Antonio, San Martino, San Marco, i Delfini, i Leoni ed i Dragoni, mentre Tramontana è composta dalle squadre di Santa Maria, San Francesco, San Michele, i Mattaccini, i Satiri ed i Calci.Lavera e propria è preceduta da un corteo storico in costume nel quale i partecipanti indossano armature d'epoca ed abiti tradizionali medievali; i circa settecento figuranti portano sul ponte le bandiere dei rispettivi rioni di appartenenza sfilando sia sul proprio Lungarno che su quello della fazione opposta, dalle cui case partono normalmente sbeffeggiamenti innei confronti dei rivali, che non mancano mai di rispondere per le rime.Il Gioco del Ponteal termine della sfilata: dapprima la fazione perdente dell'anno precedente invia un messaggero a cavallo nell'accampamento avversario per lanciare la sfida, dopodiché la rievocazione storica si fonde con la fiera tradizione guerriera delle parti che si battono per il possesso del ponte; non si tratta più di una sfida con mazze e scudi (o 'targoni'), ma di una prova di forza che consiste nello spingere un carro lungo oltre dodici metri e dal peso di sette tonnellate su un binario di cinquanta metri posto sul Ponte di Mezzo, nel cuore del centro di Pisa.Allesi trova unache se toccata dal carro cade decretando la vittoria della squadra che è riuscita farla cadere. Il carrello viene spinto da venti uomini () per squadra, i quali usano la forza delle gambe per spingere di schiena il carro verso la bandiera avversaria; essendo(i bracci del carro sono appoggiati sulle spalle e sul collo dei partecipanti) le due squadre sono guidate da unche incita e dirige i propri uomini indicando i momenti migliori per attaccare o mantenere la posizione; volendo semplificare un po' la cosa, si può dire che si tratta di una specie di tiro alla fune al contrario.Laprevede oltre al Luogotenente (eletto dal Consiglio degli Anziani) anche due Consiglieri che svolgono rispettivamente un ruolo politico ed uno militare. Le due fazioni, potendo contare su sei squadre ciascuna, devono usare la strategia per valutare quale squadra far competere al momento giusto a seconda di quella scelta dall'avversario; una tattica sbagliata può definitivamente compromettere l'intera gara e portare alla sconfitta dell'una o dell'altra parte.In totale– che possono diventare sette nel caso in cui si renda necessario uno spareggio – la cui durata dipende dall'equilibrio delle forze in campo; lo scontro più lungo mai registrato nella contesa di una singola spinta ha toccato i 22 minuti di sforzo, ma generalmente la durata media di ogni gara è ampiamente inferiore ai dieci minuti anche in caso di grande equilibrio.per il quartiere che esce sconfitto dalla disputa scontare la penitenza rimanendo senza luce per alcune ore immediatamente al termine della gara; la spettacolarità dell'evento, oltre che dal corteo e dalla prova di forza, è data dallo scenario nel quale si svolge la manifestazione, tra le decorazioni del Lungarno e le luci dei palazzi che si riflettono sulle acque del fiume.sul Ponte di Mezzo, Lungarno Mediceo, Pisa.24 giugno 2023.i posti nelle tribune sono a pagamento. Lungo le strade, invece, l'accesso è gratuito.dalle ore 18 colpo di cannone e partenza dei Cortei di Tramontana e di Mezzogiorno.Dalle ore 19 inizio delle operazioni di combattimento.A seguire, comincia il Gioco del Ponte.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook degli Amici del Gioco del Ponte e sul sito Terre di Pisa