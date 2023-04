Il Palio di San Ranieri a Pisa

Informazioni, date e orari del Palio di San Ranieri

Calendario delle aperture

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Quattro equipaggi di otto vogatori l’uno e un percorso controcorrente di 1500 metri lungo l’Arno: è il, un palio remiero che si disputa aogni anno ilper onorare il Santo patrono della città. Una gara appassionante che riporta alla memoria i fasti e le glorie del passato di Repubblica marinara della città toscana.L’evento si inserisce tra le tante manifestazioni delche prevede, oltre al Palio, lae il. Come da tradizione la sera del 17 giugno, dopo la processione delsui lungarni, vengono calate in acqua quattro imbarcazioni in rappresentanza dei quattro quartieri storici della città.Lunghe circa 11 metri, sono costruite in vetroresina per godere di una maggiore leggerezza e velocità e portano i colori dei quartieri, rosso per, verde per, celeste pere giallo per. A bordo otto vogatori, un timoniere e un “montatore” che si impegnano con entusiasmo per percorrere nel minor tempo possibile il tragitto dal Ponte della Ferrovia al Palazzo Mediceo e raggiungere il barcone ancorato sulla linea del traguardo.È qui che il montatore entra in scena arrampicandosi su un pennone alto 10 metri e afferrando il “” di colore azzurro. Il secondo montatore potrà acciuffare quello bianco mentre il rosso spetta al terzo classificato. E per chi arriva ultimo? In segno di derisione e di beffa, unaNel Medioevo il Palio si svolgeva per la Festa dell’Assunta. Solo dal 1718 il Palio di San Ranieri fu dedicato al santo patrono, mentre la fase finale con l’assalto al pennone ricorda la, quando la flotta dei Cavalieri di Santo Stefano andò all’arrembaggio dell’ammiraglia turca impadronendosi dello stendardo oggi conservato nella Chiesa dei Cavalieri a Pisa.: Palio di San Ranieri: sul fiume Arno, Pisa (Toscana).: 17 giugno 2023.ingresso gratuito.regata storica.i banchi della tradizionale Fiera di San Ranieri si posizionano in Piazza dei Cavalieri, lungo via dei Mille, via Corsica e Piazza Cavallotti dalle ore 8 alle 20.Alle ore 18 corteo storico lungo il Lungarno Mediceo partendo da Palazzo Gambacorti e arrivo allo Scalo dei Renaioli.Ore 19 le quattro imbarcazioni sfilano in Arno scortando la pala di San Ranieri.Ore 19:30 partenza della Regata di San Ranieri.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Turismo di Pisa e del Comune di Pisa : siamo a Pisa, raggiungibile da due autostrade la A12 (Sestri Levante - Livorno) e la A11 (Pisa - Firenze). Una volta giunti verso il centro cittadino si consiglia di muoversi a piedi per raggiungere i lungarni.