La Luminara di San Ranieri a Pisa

Qui a Pisa il santo patrono della città,, si festeggia con uno spettacolo suggestivo di luci che si svolge la vigilia del giorno della festa patronale (17 giugno). E così anche quest’anno la sera deli lungarni della città toscana si accendono grazie allo spettacolo dellaBasta aspettare il tramonto per vedere oltre(qui si chiamano lampanini), appesi in telai di legno dipinto di bianco (biancheria), che disegnano idi palazzi, ponti, chiese e torri che affacciano sul, rendendo magica tutta la città di Pisa Tutti i lumini sono contenuti in(prima erano di vetro) e molti sono affidati anche alla corrente delle acque per una magia di luci galleggianti senza eguali esaltata dallo spegnimento dell’illuminazione pubblica. Di particolare suggestione la piccola chiesa di Santa Maria della Spina , letteralmente appoggiata alla riva del grande fiume.Una suggestione che si allunga sull’anima liquida della città e che vede come unica eccezione la Torre pendente , accesa con padelle a olio disposte sulle merlature delle mura urbane che circondano Piazza dei Miracoli . Lo spettacolo continua poi fino a tarda sera quando dalla cittadella e da alcune piattaforme galleggianti sull’Arno si da il via allo. I festeggiamenti in onore del Santo patrono proseguono il giorno dopo con il suggestivo Palio di San Ranieri La tradizione della Luminara di San Ranieri ha una storia antica – tant’è che la città ha inoltrato le pratiche per inserirla nella lista del patrimonio immateriale dell'Unesco – che risale al, quando fu traslata l’urna contenente il corpo del santo patrono, Ranieri degli Scaccieri. Per celebrare l’avvenimento fu organizzata una memorabile festa cittadina che venne ripetuta negli anni (anche se con qualche periodo di interruzione) e fu chiamata illuminazione fino all’Ottocento e poi Luminara.Luminara di San RanieriPisa (Toscana).16 giugno 2018.: dal tramonto alle 24.ingresso gratuito.manifestazione folcloristica.tutte le informazioni sul sito ufficiale del comune .: siamo a Pisa, in Toscana , città servita da due autostrade la A12 (Sestri Levante - Livorno ) e la A11 (Pisa - Firenze ). Una volta giunti verso il centro cittadino si consiglia di muoversi a piedi per arrivare ai lungarni, evitando le strade principali che durante la manifestazione possono essere molto affollate.