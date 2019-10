Il mercatino Pisa Vintage alla Stazione Leopolda

Informazioni utili, date e orari per visitare Pisa Vintage

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Vintage addicted di tutta Italia siete avvertiti: il Pisa va in scena la 16° edizione di, per una full immersion negli stili e nelle mode del passato.Negli spazi dellanon c’è che l’imbarazzo della scelta tra banchi di espositori aperti dalle 10 alle 20; in bella mostra c’è davvero di tutto, oggettistica, modernariato, accessori, abbigliamento, cd e dischi in vinile, gadget e gioielli.Molti anche gli appuntamenti collaterali come la nuova edizione del contest, ideato per trovare il volto ufficiale di Pisa Vintage; se acconciature e outfit degli anni cinquanta sono quello che fa per voi, non resta che partecipare, è sufficiente essere maggiorenni per poter sperare di essere selezionate da una giuria qualificata.Ci saranno mostre a tema, musica dal vivo, gli immancabili foodtruck e molto altro che deve ancora essere svelato nel programma ufficiale.: Pisa Vintage: Stazione Leopolda, Piazza Guerrazzi, Pisa.: 16-17 novembre 2019.: dalle 10 alle 20.: ingresso 5 euro, inclusa la borsa di cotone con il logo di Pisa Vintage.Gratuito per i bambini sotto i 13 anni.: mostra mercato.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: la Stazione Leopolda si trova a pochi minuti dalla stazione ferroviaria, per cui è sicuramente il treno il mezzo più comodo per raggiungere l'evento.Per chi arriva in auto invece è possibile prendere la superstrada FI – PI – LI, uscire a Pisa Centro e seguire le indicazioni per il centro città. Superato il ponte sulla ferrovia, girare a sinistra e immediatamente a destra in via Fratti fino a Piazza Guerrazzi.Tra i parcheggi più comodi segnaliamo il parcheggio Aurelia, al quale si accede dall’uscita Pisa Ovest – Darsena Pisana della superstrada FI-PI-LI.