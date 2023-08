Il Food and Wine Festival a Pisa

La dieta mediterranea, riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO, è la protagonista della XI edizione del Terre di Pisa Food & Wine Festival, che si tiene dal 20 al 22 ottobre 2023 in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa. Un patrimonio di tradizioni, cultura del cibo, produzione e consumo applicato ai prodotti locali e alla cucina toscana in tutte le sue espressioni.



Il festival continua a proporre prodotti e ricette della migliore tradizione enogastronomica delle Terre di Pisa, ponendo particolare attenzione alla salute e alla sicurezza alimentare, rilanciando così l'antico messaggio di Ippocrate di Cos: “che il tuo cibo sia la tua medicina”.



L'ampia piazza, posta nel centro storico della città, è il posto ideale per accogliere oltre 80 produttori locali e le loro specialità, che spaziano dai formaggi all'olio, passando per salumi, paste, vini, birre, liquori, cioccolato e biscotti.

Anche i ristoranti e i bar della zona sono coinvolti nella manifestazione con menù e laboratori a tema, oltre a tour guidati con sommelier, masterclass, contest e degustazioni guidate di olio.

Informazioni utili per visitare il Food & Wine Festival

Calendario delle aperture

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Food & Wine Festival - Terre di PisaPiazza Vittorio Emanuele II, Pisa.dal 20 al 22 ottobre 2023.festival enogastronomico.evento gratuito.venerdì dalle ore 16 alle 22;sabato dalle ore 11 alle 22;domenica dalle ore 11 alle 21.Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina di Terre di Pisa