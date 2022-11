La Fabbrica di Babbo Natale a Pisa

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti del villaggio

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Un luogo dove tanti folletti indaffarati confezionano i giocattoli che Babbo Natale dovrà consegnare a tutti i bambini, e dove questi ultimi potranno fabbricarsi i loro giochi preferiti...esiste davvero? Per due lunghi fine settimana, rispettivamente l', nella cornice degli Arsenali Repubblicani di, i bimbi potranno divertirsi con un mondo die la presenza degli elfi che li accompagneranno alla scoperta del mondo incantato dell'omone vestito di rosso nella Fabbrica di Babbo Natale.Sono tantissimi i laboratori allestiti, come quelli del riciclo creativo per realizzare giocattoli e idee regalo con ogni tipo di materiale (carta, cartoncino, legno, tappi e molto altro). Non manca nemmeno l'dove imbucare le letterine, e la bellissima casa di Santa Claus nella quale entrare per farsi fotografare sulle sue ginocchia.In programma ogni giorno ci sono anche momenti di svago con animazioni come il teatrino dei burattini, spettacoli di magia, baby dance, il Regno del Ghiaccio, la slitta con le renne e mascotte Disney.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulleLa Fabbrica di Babbo NataleArsenali Repubblicani, via Bonanno Pisano 2, Zona Cittadella, Pisa.8-9-10-11, 16-17-18 dicembre 2022.9 euro;sconti per famiglie per pacchetti acquistati online.Gratuito per bambini fino a 24 mesi.Gratuito per portatori di handicap e loro accompagnatori.dalle ore 10 alle 19. Ultimo ingresso ore 18.Maggiori informazioni sul sito ufficiale