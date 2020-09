Tocatì Verona, il Festival Internazionale dei Giochi di Strada

Settembre è mese di rievocazioni e tradizioni a. Dagli anni Duemila la città scaligera ha puntualmente proposto il, ma quest'anno la situazione di emergenza sanitaria ha fatto sì che si optasse per una nuova soluzione.Niente folla nel centro storico di Verona, che potrà però "disperdersi" in unnon solo in città, ma anche inper appuntamenti a cui partecipare di persona oppure da seguire in diretta streaming.si viaggia quindi alla scoperta della cultura, dei saperi artigianali, della musica e ovviamente dei giochi e degli sport tradizionali in alcuni deiPer chi già conosce la manifestazione, il Tocatì è solitamente un’occasione per vedere i giocatori veronesi sfidare le squadre dell'ospite d'onore. Quest'anno l'ospite è "" e così l'appuntamento si muove anche nella vicina, in Valpantena, dove il Zugo de l’Ovo fa la sua prima apparizione al festival con le coppie che devono lanciarsi ripetutamente un uovo crudo con le mani senza romperlo.Decisamente più lontano, a(Aosta), si pratica lo Tsan, mentre a(nelle Langhe, Piemonte) si gioca con i birilli.(Cremona) si spinge invece una rotoballa di paglia e a(Venezia) le imbarcazioni tradizionali di voga alla veneta si sfidano in velocità; nel frattempo a(Udine) ci si lancia una palla di pelle e fibra di canapa nel Pilote, mentre a(La Spezia) le ragazze praticano il gioco tradizionale delle noci.

In provincia di Siena, per la precisione a Pienza - uno dei borghi più belli della Toscana - il gioco del Cacio al Fuso deriva dalla pratica dei pastori di battere sul formaggio per valutarne la qualità.



I Trampolieri di Schieti (provincia di Pesaro e Urbino) e le giocatrici di Corsa con la Cannata di Arpino (Frosinone) danno sfoggio del loro equilibrio e della loro destrezza, mentre a Montebello Jonico (Reggio Calabria), giocatori di tutte le età lanciano birilli di legno – brigghja – per vincere le monete messe a debita distanza su un birillo da abbattere.

Il Maiorchino è un formaggio ma è anche il protagonista del gioco che a Novara di Sicilia (Messina) vede impegnati gli abitanti nella sfida di lanciarne la forma il più lontano possibile; a Ollolai (Nuoro), infine, S’Istrumpa, è una particolare lotta sarda tradizionale che in passato era considerata una manifestazione di virilità.



Non mancheranno infine - come sempre - appuntamenti, conferenze e incontri con esperti incentrati sul tema del gioco.

Informazioni utili per partecipare

Calendario delle aperture

Settembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

si conferma, nonostante tutto, un appuntamento imperdibile per chi ama i giochi tradizionali sopravvissuti negli anni, custoditi di generazione in generazione e considerati dall’Unesco parte delTocatì - Festival Internazionale dei Giochi din Stradaevento diffuso tra Verona e 13 borghi d'Italia: Sezano, Brissogne, Farigliano, Casalmaggiore, Burano, Gemona del Friuli, Monterosso al Mare, Pienza, Schieti, Arpino, Montebello Jonico, Novara di Sicilia, Ollolai.dal 18 al 20 settembre 2020.maggiori informazioni e programma dettagliato sulla pagina ufficiale del festival o su quella dell' Associazione Giochi Antichi ingresso gratuito.