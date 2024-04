Il Mercatino dell'Antiquariato a Padova

Informazioni, date e orari del mercatino dell’antiquariato

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

– Mercatino dell’Antiquariato, del Collezionismo e del Vintage è l’appuntamento cheporta a Padova oltre 160 espositori e tantissimi visitatori.La location lascia senza parole: stiamo parlando del Prato della Valle , una delle, dove il mercato è incorniciato da 78 statue e palazzi meravigliosi e dall'incredibile Basilica di Santa Giustina . L’occasione è quindi ottima per fare una passeggiata per Padova prima o dopo un giro al mercatino.Ad Antiquariato in Prato si può trovare un po’ di tutto: i banchi aprono già al mattino e propongono, pezzi di arredamento, ceramiche, vinili,e molto altro, il tutto accompagnato da eventi musicali e culturali nel cuore della città.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui principali mercatini dell’antiquariato in Veneto : Antiquariato in Prato – Mercatino dell’Antiquariato del collezionismo e del Vintage: Prato della Valle, Padova.: ogni terza domenica del mese (tranne agosto) ed eventuali edizioni straordinarie.21 gennaio18 febbraio17 marzo25 aprile (giovedì)19 maggio16 giugno21 luglio15 settembre20 ottobre17 novembre15 dicembre.: dalle ore 8 alle 18.: ingresso gratuito.Info e contatti: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook degli organizzatori. Tel. 349 6410654.: Padova si raggiunge facilmente percorrendo l’autostrada A13 o l’autostrada A4.Dalla stazione FS, Prato della Valle si raggiunge con la linea AT fino alla fermata Businello Santo, poi proseguendo a piedi per 300 metri.