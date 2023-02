Be Comics, la fiera del fumetto a Padova

Informazioni, date, orari e prezzi del Be Comics

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel weekend del Padova tornerà a essere invasa da cosplay e amanti del fumetto per la nuova edizione di, ilGli spazi sono quelli della Fiera di Padova, con ampi padiglioni in grado di accogliere aree dedicate a giochi e videogames, cosplayer, Youtuber ed editori. Un luogo dove nell’arco di un weekend si concentra un programma davvero ricco di conferenze, workshop, incontri e ospiti anche di fama internazionale.Il tema scelto per quest'anno è "" perché Be Comics! guarda verso oriente senza però perdere di vista l’occidente. I tanti editori ospiti presentano le principali novità del settore e le giovani promesse.sono protagonisti con tornei ed eventi per tutte le età: giochi di carte, di strategia, d’avventura e di ruolo, non manca proprio nulla, nemmeno l’area dedicata al modellismo con miniature tridimensionali e splendide creazioni realizzate con i mattoncini Lego.L’prevede sfilate, photo set creati ad hoc e un’area dedicata alla riparazione del costume in caso di necessità. Chi si presenta in costume cosplay, tra l'altro, riceve uno sconto sul biglietto d'ingresso.Quest’anno l’area Fumetto delvede una nutrita presenza di giovani artisti, illustratori e illustratrici che animano l'portando i porpri lavori e presentando i loro progetti al pubblico del festival, dando al contempo l’opportunità di acquistare fumetti e tavole direttamente dagli artisti, commissionare un lavoro e conoscerli personalmente.: Be Comics! Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop: Padova Fiere (padiglione 7), via Tommaseo, Padova.18-19 marzo 2023.: dalle ore 9:30 alle 19:30.biglietto giornaliero in prevendita: 16 euro (fino al 17 marzo) / in cassa 19 euro;giornaliero ridotto (bambini dai 6 agli 11 anni): 11 euro (fino al 17 marzo) / in cassa 12 euro;abbonamento 2 giorni: 27 euro (fino al 17 marzo);biglietto cosplay: 13 euro (fino al 17 marzo) / in cassa 15 euro.Ingresso gratuito per i bambini con età inferiore ai 6 anni compiuti e le persone diversamente abili con invalidità maggiore dell’80%. In questo caso anche l’eventuale accompagnatore ha diritto a un biglietto gratuito.I diversamente abili con invalidità inferiore all’80% hanno diritto a un biglietto ridotto a 13 €.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.: per raggiungere Padova Fiere dall’A4, uscita Padova Est; dall’A13, uscita Padova Sud.Dalla stazione ferroviaria di Padova, la Fiera dista 500 metri, da percorrere a piedi andando a sinistra, lasciando la stazione alle spalle.