La Fiera Campionaria di Padova

Informazioni utili, date e orari per visitare la Fiera

Calendario delle aperture

Maggio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anno speciale il 2019 per la, la manifestazione giunge infatti alla sua, con uno smalto e tante novità che rendono omaggio alla longevità di questa kermesse.si apre il sipario su quella che, il 10 giugno del 1919, veniva inaugurata come Fiera di Campioni, la prima in Italia . Una storia lunga che prende il via su uno spazio espositivo di 45 mila metri quadrati e 642 espositori e che oggi continua conin mostra su una superficie più che raddoppiata.E per i visitatori l’occasione è davvero ghiotta, con l’ingresso libero dalle ore 16.30 a mezzanotte nei giorni feriali, e dalle 10 a mezzanotte nei week-end, e oltreed eventi live con artisti nazionali e internazionali e street performer provenienti da tutto il mondo.All’interno di ognuno deiè allestita un’isola centrale, che racconta le origini del settore, e sono previste tantissime novità a partire dall’con oltre 20 concessionari, auto nuove, usato garantito, tante marche in mostra dal suv alla spider, dal coupé alle berline più lussuose, e la ricostruzione della prima vettura a benzina progettata nel 1884 da Enrico Bernardi.Le fattorie didattiche , realizzate con la collaborazione della Regione Veneto e delle associazioni agricole padovane Coldiretti, Confagricoltura e Cia, sono dedicate ai più piccoli con spazi laboratorio, giochi e all’aria aperta e momenti di avvicinamento agli animali, in primis cavalli.Il padiglionepropone idee e tendenze con soluzioni di illuminazione, arredo giardino e interni, domotica, tecnologie, restauro, materiali e sistemi di isolamento termico e acustico, di climatizzazione, pannelli fotovoltaici, portoni, infissi e antifurti.Il padiglioneospita migliaia di lavorazioni e manufatti provenienti da tutto il mondo, accessori, abbigliamento, bigiotteria, articoli da regalo, calzature e design artistico; e ancora tantissimi prodotti per la cura del corpo.Alloè dedicato un intero padiglione con attività ginniche e di danza sportiva previste anche negli spazi esterni; mentre a ravvivare l'area destinata ai fantasiosi Cosplayer e l’, giusto alla sua settima edizione.Non da meno l’areacon la presenza di uffici esteri per il turismo, agenzie di viaggio, campeggi, tour operator, hotel, centri termali, spa, bed and breakfast, enti e associazioni per il turismo, e iproposti da 20 tra ristoranti, pizzerie, paninoteche, bar e gelaterie che spaziano nella tradizione gastronomica italiana dalle Alpi fino alle isole e che danno la possibilità di mangiare a ogni ora nei 500 posti a sedere nell’areaAd arricchire l’esperienza in fiera, un grande palco nel viale centrale, altri 5 palchi nei padiglioni e all’aperto e la mostracon foto e disegni dei tram creati dalle Officine Meccaniche Reggiane.: Fiera campionaria di Padova: Fiera di Padova, via Niccolò Tommaseo 59, Padova.: dal 31 maggio al 9 giugno 2019: da lunedì a venerdì 16.30 - 24; sabato e domenica 10 - 24: ingresso libero: Salone internazionale B2C: +39 049 840 111, suldella manifestazione: la fiera si raggiunge dall’A13 con uscita Padova Sud o dall’A4 con uscita Padova Ovest e Est; i parcheggi intorno alla fiera sono numerosi; la stazione è a soli due minuti a piedi.Scopri tutti gli eventi del Veneto