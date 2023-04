Lo Sherwood Festival a Padova

Precisiamo subito che Robin Hood e Little John non c’entrano, almeno non direttamente, eppure sono d’ispirazione. Lo Sherwood Festival è una kermesse a tutto tondo che a Padova è diventata un laboratorio a cielo aperto dedicato alle arti e alle espressioni della cultura fra giovani e meno giovani, che va in scena dal 14 giugno al 15 luglio 2023 nel parcheggio nord dello Stadio Euganeo.



Radio Sherwood, fondata nel 1976, è l’emittente d’appoggio che assicura dirette, aggiornamenti dal festival e ospiti chiamati a raccontare in studio l’esperienza padovana; è la sperimentazione a promuovere la contaminazione di generi e sottogeneri, così da offrire finalmente un’alternativa alla consuetudine dei palinsesti estivi.



Sherwood è uno degli eventi più lunghi e più frequentato del panorama italiano: ogni estate, infatti, per 30 giorni, trasforma un anonimo parcheggio in uno spazio vivo, pulsante e libero. Si tratta di uno degli eventi indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove anche sport, socialità, incontri e dibattiti si intrecciano per costruire qualcosa di speciale. Non mancano ovviamente gli stand dove bere e mangiare, oltre a due palchi dove si suona quasi tutte le sere.



La manifestazione è puntualmente un successo di pubblico ogni anno (150.000 visitatori nell'ultima edizione), con fiumane di persone che assistono a tantissimi concerti di artisti di fama nazionale e internazionale. Il festival torna nel 2023 con ospiti italiano del calibro di Carmen Consoli feat. Marina Rei, Baustelle, Mezzosangue e Verdena, e importanti artisti stranieri come Ska-P, Seun Kuti e Kabaka Pyramid.

Per l'edizione 2023 il programma sulprevede:14 giugno: Post Nebbia + Generic Animal (1 euro può bastare)16 giugno: Carmen Consoli feat. Marina Rei (1 euro può bastare)22 giugno: Vedena (27 euro in prevendita)23 giugno: Dub FX & Paolo Baldini + Mellow Mood (1 euro può bastare)24 giugno: Hip-Hop Day #13 w/ Nitro (1 euro può bastare)27 giugno: Ska-P + Guests (32 euro in prevendita)30 giugno: Mezzosangue (1 euro può bastare)4 luglio: Baustelle (34,50 euro in prevendita)7 luglio: Reggae Day 7: Kabaka Pyramid (1 euro può bastare)11 luglio: Carl Brave (23 euro in prevendita)13 luglio: Venerus + BigMama & Max Casacci (23 euro in prevendita)15 luglio: Seun Kuti + Savana Funk (1 euro può bastare).Sherwood FestivalPark Nord Stadio Euganeo, Padova.dal 14 giugno al 15 luglio 2023.ingresso gratuito al festival.I concerti hanno prezzo variabile a seconda degli artisti.I bambini entrano gratuitamente fino al compimento dei 12 anni di età.Le persone con disabilità entrano gratuitamente (non è necessaria nessuna prenotazione, ma è sufficiente presentarsi alla cassa con una certificazione valida).festival culturale e musicale.vedi sopra, nel testo. Maggiori informazioni, orari e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale del festival e sulla pagina Facebook dedicata.per chi arriva da fuori città, si può giungere comodamente in auto parcheggiando la vettura nel parking sud dello stadio usufruendo dell’uscita n°2 di Corso Australia.Uscire al casello di Padova Ovest e seguire le indicazioni per “Stadio Euganeo – Locali”.Sarà presente tutti i giorni (tranne il 20 giugno, 1 luglio e 14 luglio) il bus gratuito per il festival con partenza dalla stazione FS.Le partenze dalla stazione verso il festival saranno ogni 30 minuti: dalle ore 21:30 fino alle ore 00 il lunedì, dalle ore 21:30 fino alle ore 1:30 dal martedì al sabato, dalle ore 18 fino alle ore 00 la domenica.Le partenze dal festival verso la stazione saranno ogni 30 minuti: dalle ore 21:45 fino alle ore 00:15 il lunedì, dalle ore 21:45 fino alle ore 1:45 dal martedì al sabato, dalle ore 18:15 fino alle ore 00:15 la domenica.