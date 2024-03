La mostra su Escher a Ferrara, Palazzo dei Diamanti

Informazioni, date, orari e prezzi della mostra su Escher

Con la primavera arriva a Ferrara la mostra dedicata a, infatti, le sale espositive del Palazzo dei Diamanti , emblema del Rinascimento italiano, accolgono per la prima volta le opere di M. C. Escher, artista geniale e visionario, che ha fatto delleil proprio marchio di fabbrica. Le sue inconfondibili opere sono una sfida alla percezione e rappresentano un unicum nel panorama della storia dell’arte.(Leewarden 1898 - Laren 1972) è stato un incisore e grafico olandese, chefra le due guerre. Amatissimo dai matematici e scoperto in tempi relativamente recenti anche dal grande pubblico, negli anni ha conquistato milioni di visitatori grazie alla sua incredibile capacità di trasportarli all’interno di mondi immaginifici e apparentemente impossibili. Le sue opere spaziano tra arte, scienza, fisica, natura e design; nel suo lavoro confluiscono molti temi e suggestioni come i teoremi geometrici, le intuizioni matematiche, ma anche le riflessioni filosofiche e i paradossi della logica.La mostraè organizzata da Arthemisia, Fondazione Ferrara Arte e Servizio Musei d'Arte del Comune di Ferrara, in collaborazione con la M. C. Escher Foundation e Maurits. L’esposizione è curata da Federico Giudiceandrea e da Mark Veldhuysen (presidente della M.C. Escher Foundation).Ricordiamo infine che fino al 5 maggio 2024 è aperta anche la mostra su Escher a Roma ESCHERPalazzo dei Diamanti, Corso Ercole I d’Este n°21, Ferrara.dal 23 marzo al 21 luglio 2024.aperta tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 19:30 (chiusura biglietteria ore 18:30).la mostra è aperta anche nei giorni festivi come il 31 marzo (Pasqua), 1 aprile (Lunedì dell’Angelo), 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.31 marzo fino alle ore 23 (chiusura biglietteria ore 22).18 maggio, 8 e 29 giugno fino alle ore 24 (chiusura biglietteria ore 23).- Biglietto intero 15 €.- Biglietto ridotto 14 € (dai 6 ai 18 anni compresi, visitatori con invalidità inferiore al 67%, over 65, studenti universitari dal martedì alla domenica e festivi).- Gruppi 13 € (minimo 15 persone - massimo 25, una gratuità ogni 20 paganti, radioguida obbligatoria compresa nel biglietto). Prenotazioni al tel. 0532 244949.- Omaggio per bambini di età inferiore ai 6 anni, visitatori con invalidità dal 67% con un accompagnatore, guide turistiche, giornalisti con tesserino (previa registrazione tramite modulo di accredito).- Sono disponibili altre soluzioni e casistiche di sconti.- Per gli acquisti online il costo della prevendita è di 1,50 €.- Si può acquistare il biglietto presso la biglietteria il giorno stesso della visita, ma è consigliato l’acquisto del biglietto online che garantisce l’accesso diretto alla mostra con tempi di attesa ridotti.maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Palazzo dei Diamanti e sul sito di Arthemisia . Tel. 0532 244949.dall’autostarda A13 uscita Ferrara Nord o Ferrara Sud, poi proseguire in direzione del centro. Per parcheggiare l’auto, l’entrata del Parcheggio Diamanti è su via Arianuova.Mezzi pubblici: Autobus 3 dalla Stazione FS per Palazzo dei Diamanti / Autobus 4 da Palazzo dei Diamanti per la Stazione FS.