La Sagra della Castagna a Trecchina

Informazioni utili per partecipare alla Sagra della Castagna

Calendario delle aperture

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

In Piazza del Popolo a Trecchina (provincia di Potenza) si celebrano i sapori dell’autunno con la, in programma quest’anno per tre fine settimana consecutivi, rispettivamente ilSiamo in un borgo dell'entroterra vicino alla costa tirrenica della Basilicata , a un’altitudine di 500 metri s.l.m. nell’, su un altipiano circondato da montagne ricoperte di boschi cedui.La prima sagra risale al 1999 e, da allora, l’appuntamento è cresciuto un po’ alla volta arrivando a richiamare oggi migliaia di visitatori e turisti provenienti da tutta lae dalle regioni vicine. La, ormai giunta alla 23° edizione, è diventato nel tempo un appuntamento fisso dell'agenda locale.Come vuole la tradizione popolare, è l’occasione per assaggiare le specialità tipiche del territorio: oltre alle, si può provare anche la pasta con farina di castagne, e poi ancora miele, birra, liquori, dolci e gelati preparati con il più classico dei frutti autunnali.Ad allietare le giornate, come sempre, ci pensano laSe ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre delle castagne in Italia Sagra della CastagnaPiazza del Popolo, Trecchina (Potenza).14-15, 21-22, 28-29 ottobre 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della sagra e sul sito del Comune dall’autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria uscire a Lagonegro Nord e proseguire per la SS 585. Continuare per circa 15 km e svoltare in direzione di Trecchina.Per chi si muove con i mezzi pubblici, la stazione dei treni di riferimento è quella di Maratea , da dove si può continuare il viaggio in autobus.Principali località nei dintorni: Maratea (12 km), Lauria (12 km), Lagonegro (16 km), Praia a Mare (20 km), Sapri (29 km), Potenza (110 km).