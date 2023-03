Una Mole di Colombe a Torino

Informazioni utili, date e orari di Una Mole di Colombe

Si prospetta unall'insegna della dolcezza pasquale quello di, perché l'inizio della Primavera ripropone al'evento, un vero concorso all'insegna del gusto che segue da prassidi scena alla fine del novembre passato.Dopo le precedenti quattro, anche questa attesissimafirmata- fondatrici dell'agenziavotata alla valorizzazione della- celebra un lievitato di somma eccellenza, la, e lo fa all', una prestigiosa location a cinque stelle tra le più famose e blasonate presenti in terra sabauda.Per due giorni tale sede si costituisce tempio della, dando appuntamento ai migliori professionisti dell'per arricchiere con morbide e soffici bontà le tavole dell'imminente. In gara si sfidano maestri e talenti del comparto italiano, che si cimenteranno nella realizzazione dinella duplice versione, categorie nelle quali verranno ammessi solamente, epurati da mono e digliceridi, senza conservanti né emulsionanti e additivi chimici non naturali.L'accesso alla kermesse permetterà agli amanti della materia di prender parte a unae, in via del tutto gratuita, alleorganizzate e tenute dal, sponsor ufficiale di Una Mole di Colombe insieme a. Intitolate “”, verteranno su tasting guidati che mettono in stretta connessione vino e colombe tramite un equilibrato abbinamento. Ogni classe ha una capienza di 25 posti e una durata di 50 minuti a cominciare dalle ore 11.00 di sabato 25. Ciascuna Masterclass si terrà nella, 2° piano dell'hotel.Possibilità diprotagonisti della manifestazione al costo di € 30.00 al kg.Una Mole di ColombeHotel Principi di Piemonte, Via Piero Gobetti 15 - 10123 Torino25-26 marzo 2023apertura dalle ore 10.00 alle ore 20.00; masterclass ore 11.00 - 12.30 - 14.30 - 16.00 - 17.30ingresso singolo € 7.00, in coppia € 5.00concorso dolciarioacquista il tuo biglietto su www.unamoledi.it o contatta il call center dedicato al tel. 06/0406 - info@dettaglieventi.it (resta comunque disponibile la biglietteria in loco); per informazioni contattare l'agenzia Dettagli SAS inviando una mail a unamoledipanettoni@gmail.com Dalla stazione Porta Nuova l'hotel Principi di Piemonte dista appena 450 metri, ovvero 5 minuti a piedi, basta attraversare Piazza Carlo Felice, proseguire per Via Roma, voltare a destra in via Gramsci e subito a sinistra in via Gobetti.Scopri i principali eventi del Piemonte