La Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo a Volterra

Informazioni, date e orari del Mercato del Tartufo Marzuolo

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ladi Volterra ritorna per la X edizione nel fine settimana dell’per celebrare i sapori del territorio. Il fulcro della manifestazione sono le, dove per tutto il weekend si possono acquistare le migliori specialità enogastronomiche locali – non solo il tartufo marzuolo, ma anche formaggi, olio, vino, birra, salumi e dolci – direttamente dai produttori. Parallelamente, in via Gramsci (sabato, ore 15) troviamo “” che propone artigianato con lavorazioni sul posto e racconti delle espositrici.Ilprevede molti eventi collaterali come incontri sulle piante (sabato ore 17, Villa Giardino), passeggiate nel parco con(domenica ore 9:30), musica dal vivo (sabato ore 17-21, Piazza de' Priori), dj set e molto altro.Domenica 2 aprile (ore 18:30, Sala del Maggior Consiglio di Palazzo de’ Priori) è in calendario la consegna del quinto, conferito a quegli under 40 che in ambito professionale si siano distinti nell'opera di valorizzazione e divulgazione enogastronomica. A ritirarlo quest'anno sono Alberto Carlo Nocera, Lortenzo Gagliano e Niccolò Vergari.Sempre la domenica (ore 17) c’è la tradizionale cerimonia di “Inizio Anno Contradaiolo” in Piazza de' Priori con ilche dà il via ufficiale alle iniziative curate dal Comitato delle Contrade di Volterra.Ricordiamo infine che lanon è l’unico appuntamento dell’anno dedicato ai sapori: in autunno, infatti,propone anche la Mostra Mercato del Tartufo Bianco Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato alle principali sagre del tartufo in Italia Volterragusto - Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo e dei prodotti tipici dell’Alta Val di CecinaLogge del Palazzo Pretorio e Piazza de' Priori, Volterra (Pisa).1-2 aprile 2023.ingresso gratuito.sabato ore 15-22, domenica ore 10-20.Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.a Volterra si arriva percorrendo la SS349 da Pontedera oppure la SS68 da Cecina e da Colle Val d’Elsa Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano a Cecina e Pontedera.L’aeroporto di riferimento è quello di Pisa (65 km).