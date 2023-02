La Festa del Cioccolato a Volterra

Informazioni, date e orari della festa del cioccolato

In epoca preispanica ilera considerato il cibo degli Dei e, da quando fu importato in Europa, il suo successo è stato incontenibile anche nel Vecchio Continente. Per celebrare questo alimento, uno dei più amati in assoluto, in occasione delle feste di Pasqua si può fare un giro a Volterra , in provincia di Pisa, per partecipare a, un'iniziativa interamente dedicata aiL’appuntamento è nel centro storico della cittadina toscanaper tre dolcissimi giorni di divertimento, musica e animazione, con la presenza di prestigiosipronti a deliziare il pubblico con le loro creazioni.Gli stand aprono in Piazza San Giovanni dal sabato pomeriggio (ore 17) e poi la domenica e il lunedì da mattina a sera, con ingresso gratuito.Volterra Cioc - Festa del cioccolato e goloseriePiazza San Giovanni, Volterra (Pisa).dall’8 al 10 aprile 2023.ingresso gratuito.sabato alle ore 17 alle 20;domenica e lunedì dalle ore 9:30 alle 20.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook degli organizzatori, tel. 379 1777705.da Pisa (66 km) percorrere la Superstrada FI-PI-LI fino a Ponsacco e da lì SR439dir fino a Volterra.Da Siena (56 km) percorrere il raccordo autostradale Firenze-Siena fino a Colle Val d’Elsa Nord e poi proseguire sulla SS68 fino a destinazione.