Volterra A.D. 1398: Festa e Rievocazione Medievale

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Benvenuti nella splendida cittadina toscana di, un borgo che parla con le sue numerose testimonianze, della ricca storia che l’ha attraversata nei secoli, sin dalla nascita in pieno periodo etrusco.Fu proprio nelche la città di Volterra raggiunse il suostorico come ben evidente passeggiando nel centro storico. Larivive grazie a una rievocazione storica unica nel suo genere che tradizionalmente si tiene nel mese di agosto. Le piazze e i vicoli della città di riempiono dicon artisti di strada, musicanti, artigiani che contribuiscono a far rivivere un periodo molto importante.è molto più di un evento: è l'occasione per conoscere la ricchezza storica e culturale di una grande terra, le sue tradizioni e le sue testimonianze architettoniche come il bellissimo Castello. Si tratta di una delle più importanti rievocazioni storiche in Italia , che ogni anno attrae sempre più turisti, appassionati e visitatori, la cui risonanza ha già varcato i confini nazionali.ci si immergerà in questa atmosfera medievale, dove si potranno assaggiare pietanze tipiche e addirittura pagare con la moneta del tempo, il Grosso volterrano, antica moneta di rame che si può scambiare presso l’Offizio cambio.Nella centralissima Piazza dei Priori si svolgerà anche il Torneo dei Combattenti.Come di consueto ci saranno gli spettacoli degli sbandieratori e la possibilità di acquistare qualche piccolo souvenir, espressione dell’artigianato locale. Le piazze si animano di mercanti, giocolieri e spettacoli vari.Volterra A.D.1398Volterra (Pisa).domenica 11 e 18agosto 2019.non ancora disponibili. A breve si potranno consultare sul sito ufficiale rievocazione storica.per chi viaggia in auto, dall’autostrada A1 uscire a Firenze Impruneta per poi proseguire sulla superstrada in direzione Siena – Uscita Colle Val d’Elsa – Volterra e poi proseguire ancora sulla SS68 in direzione Volterra.In treno, la stazione di Saline di Volterra dista circa 10 km dal centro. La distanza viene coperta con navette dalla stazione di Cecina anche se le frequenze sono basse. Dalle stazioni di Cecina e di Pontedera si giunge a Volterra in bus.Per chi volesse raggiungere Volterra in bus, il collegamento dalle principali località limitrofe (Pisa, Montecatini, etc.) è assicurato dalla Compagnia Pisana Trasporti. Collegandosi al sito ufficiale è possibile avere informazioni su orari e linee.Cortesia foto: www.volterra1398.it